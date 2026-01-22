Gunduz, chi è l'ultimo colpo Next Gen: il legame con la Juve da Champions c'è già stato

Gunduz, caratteristiche tecniche e ruolo

Gunduz è il perfetto trequartista moderno, una figura sempre più preziosa nel calcio di oggi: fantasia sì, ma accompagnata da sostanza. Stessa nazionalità di Yildiz e qualche colpetto tecnico che lo ricorda, ma ovviamente le categorie sono differenti, con Kenan che fa la differenza in Europa. A frenare la crescita del ragazzo è stato anche un grave infortunio: la rottura del legamento crociato, che gli ha fatto saltare più di metà stagione. Il suo tratto distintivo è giocare in modo naturale con entrambi i piedi, un’arma che lo rende imprevedibile e difficile da leggere per chi prova a marcarlo. Conduce palla, dribbla e calcia con la stessa disinvoltura sia di destro che di sinistro. Dal punto di vista tattico ama ballare tra le linee, alle spalle delle punte, nella classica zona di rifinitura dove può accendere il gioco e inventare. Ma ridurlo a semplice “numero 10” sarebbe limitante. Ha una struttura fisica già ben definita, sa reggere l’urto nei duelli e garantire intensità, caratteristiche che gli consentono di adattarsi anche al ruolo di mezzala offensiva in un centrocampo a tre. Ha nelle vene anche l'inserimento da dietro e il senso del gol, come dimostrano le sei reti messe a segno nel girone d'andata con la Triestina. Ora lo aspetta Brambilla, ma un legame con la Juve ci è già stato.