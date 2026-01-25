Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Diretta Next Gen, Juventus ad Arezzo: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

I bianconeri sfidano la capolista: la squadra di Brambilla, reduce da tre successi di fila, vuole continuare a sognare
3 min
juveNext GenArezzo
Diretta Next Gen, Juventus ad Arezzo: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C © LPS / Getty Images

Sono giorni in cui tanti club sono proiettato sul mercato, e non fa eccezione la Juventus Next Gen: vedi l'acquisto del giovane talento Teoman Gunduz dalla Triestina. Eppure il focus oggi torna evidentemente sul campo, perché i bianconeri affrontano la capolista Arezzo. Un vero e proprio big match del girone B di Serie C, considerando che la squadra di Massimo Brambilla non solo è reduce da tre successi consecutivi (l'ultimo contro l'Ascoli), ma occupa anche sesto posto in classifica a pari merito con il Campobasso. Una sfida ad alta quota, con i bianconeri che vogliono continuare a sognare.

Così il tecnico della Juve, alla vigilia, ha presentato la sfida: "Giocheremo contro la squadra che è prima in classifica, che ha il migliore attacco e la seconda migliore difesa. Hanno giocatori forti, giocatori di categoria che stanno facendo la differenza. Sarà una partita tosta, difficile, dove dovremo sempre alzare il livello: il discorso è sempre quello. Abbiamo tutte le carte in regola per cercare di giocarcela, per fare la nostra partita; poi, è normale che contro queste squadre di questo tipo devi giocare la gara perfetta se vuoi portare a casa il risultato. Siamo consapevoli di ciò, ma anche fiduciosi di poter disputare il nostro match".

Arezzo-Juve Next Gen, dove vedere la partita

Il match tra Arezzo e Juve Next Gen, in programma quest'oggi domenica 25 gennaio alle 12.30 allo stadio Comunale Città di Arezzo, sarà visibile su SkySport e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire qui su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

AREZZO (4-3-3): Venturi; Coppolaro, Gilli, Chiosa, Righetti; Guccione, Ionita, Chierico; Pattarello, Ravasio, Tavernelli.
Allenatore: Cristian Bucchi

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Scaglia S.; Pedro Felipe, Scaglia F., Gil Puche; Cudrig, Owusu, Faticanti, Anghelè, Puczka; Okoro, Guerra
Allenatore: Massimo Brambilla

ARBITRO: Marco Di Loreto della sezione di Terni

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Next Gen

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS