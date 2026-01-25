Diretta Next Gen, Juventus ad Arezzo: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Sono giorni in cui tanti club sono proiettato sul mercato, e non fa eccezione la Juventus Next Gen : vedi l'acquisto del giovane talento Teoman Gunduz dalla Triestina . Eppure il focus oggi torna evidentemente sul campo, perché i bianconeri affrontano la capolista Arezzo . Un vero e proprio big match del girone B di Serie C, considerando che la squadra di Massimo Brambilla non solo è reduce da tre successi consecutivi ( l'ultimo contro l'Ascoli ), ma occupa anche sesto posto in classifica a pari merito con il Campobasso. Una sfida ad alta quota, con i bianconeri che vogliono continuare a sognare.

Così il tecnico della Juve, alla vigilia, ha presentato la sfida: "Giocheremo contro la squadra che è prima in classifica, che ha il migliore attacco e la seconda migliore difesa. Hanno giocatori forti, giocatori di categoria che stanno facendo la differenza. Sarà una partita tosta, difficile, dove dovremo sempre alzare il livello: il discorso è sempre quello. Abbiamo tutte le carte in regola per cercare di giocarcela, per fare la nostra partita; poi, è normale che contro queste squadre di questo tipo devi giocare la gara perfetta se vuoi portare a casa il risultato. Siamo consapevoli di ciò, ma anche fiduciosi di poter disputare il nostro match".

Arezzo-Juve Next Gen, dove vedere la partita

Il match tra Arezzo e Juve Next Gen, in programma quest'oggi domenica 25 gennaio alle 12.30 allo stadio Comunale Città di Arezzo, sarà visibile su SkySport e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire qui su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

AREZZO (4-3-3): Venturi; Coppolaro, Gilli, Chiosa, Righetti; Guccione, Ionita, Chierico; Pattarello, Ravasio, Tavernelli.

Allenatore: Cristian Bucchi

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Scaglia S.; Pedro Felipe, Scaglia F., Gil Puche; Cudrig, Owusu, Faticanti, Anghelè, Puczka; Okoro, Guerra

Allenatore: Massimo Brambilla

ARBITRO: Marco Di Loreto della sezione di Terni

