Juve, la Next Gen lotta ma non basta: bianconeri ko in casa della capolista Arezzo

Termina la striscia positiva della Juve Next Gen . I bianconeri cadono in casa della capolista Arezzo e lo fanno comunque restando in partita fino alla fine. I toscani riescono a imporsi con il risultato di 1-0, grazie alla rete nella prima frazione di Tavernelli . La formazione allenata da Brambilla ci prova con qualche pericolo creato dalle parti di Ventura ma senza riuscire a trovare la via del gol. Da segnalare l'ingresso in campo nella ripresa di Gunduz , uno degli acquisti del mercato invernale per la Juve Next Gen . I bianconeri restano comunque in piena corsa per i playoff.

Arezzo-Juve Next Gen, rivivi la diretta

95' - Termina qui la sfida. L'Arezzo supera di misura la Juve Next Gen con il risultato di 1-0.

90' - Cinque i minuti di recupero.

87' - Guccione, già ammonito, commette un fallo fermando un'ottima ripartenza della Juve e poi inveisce contro l'assistente. Protestano i giocatori bianconeri chiedendo il secondo giallo che non arriva.

80' - La Juve Next Gen fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Venturi.

73' - Doppio cambio per l'Arezzo: fuori Ravasio e Ionita, dentro Mawuli e Cianci. Un cambio per la Juve con l'uscita di Owusu e l'ingresso di Mazur.

70' - Cambio per l'Arezzo: dentro Djamanca e fuori Pattarello.

67' - Tavernelli ci prova dalla distanza, Scaglia è attento e blocca.

64' - Subito pericoloso Deme, l'attaccante si gira salta un avversario ma il suo tiro viene deviato da un difensore poi anche Anghelé non riesce a trovare la porta.

62' - Due cambi per la Juve: fuori Okoro e Scaglia F., dentro Deme e Gunduz.

60' - Gioco molto spezzettato in questa ripresa.

53' - Problemi fisici per Cudrig, l'esterno chiede il cambio alla panchina. Al suo posto dentro Savio.

46' - Iniziato il secondo tempo. OCCASIONE AREZZO! Ravasio a tu per tu con Scaglia coglie il palo, poi sulla ribattuta è ancora l'attaccante dei toscani a provare la conclusione con l'estremo difensore bianconero a dire ancora di no agli avversari.

INTERVALLO

45' - Finisce la prima frazione! L'Arezzo chiude in vantaggio sulla Juve Next Gen con la rete di Tavernelli.

40' - Meglio la Juve in questa seconda parte del primo tempo ma non riesce a creare pericoli negli ultimi metri.

33' - OCCASIONE JUVE! Anghelé si libera e va al tiro col destro, Venturi è attento e devia in angolo.

27' - L'Arezzo continua a spingere e ci prova con Guccione, ma l'attaccante è in fuorigioco e dunque l'azione viene fermata.

20' - GOL AREZZO! Indecisione della difesa della Juve, Tavernelli ne approfitta e al volo infila Scaglia per il vantaggio dei toscani. Rete confermata anche dopo il check al monitor dal direttore di gara. Si lamenta Guerra, invece, che chiedeva un tocco di mano nell'azione.

17' - Pericolosa la Juve! Puczka mette in mezzo un cross insidioso, Anghelé non arriva per pochissimo e poi è Venturi a uscire e bloccare il pallone.

15' - Grande equilibrio sin qui nella partita. I bianconeri stanno provando a uscire dal guscio e a farsi vedere in avanti.

8' - Tiene il possesso del pallone l'Arezzo in questo avvio, la Juve si limita a difendersi con attenzione lasciando pochi spazi e provando a ripartire.

3' - Occasione Arezzo! Gilli arriva con i tempi giusti sul cross e di testa impenga Scaglia.

1' - Iniziata la sfida.