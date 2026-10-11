Brambilla oltre la crisi della Juve Next Gen: "Squadra viva, la classifica si sistemerà"
TORINO - Bisogna essere cauti quando si maneggia la materia Juventus Next Gen. Perché le attenuanti non sono fuga dalla realtà, ma un necessario punto di partenza per l’analisi. Gli allenamenti congiunti con la prima squadra, un gruppo che si scompone e poi si ricompone solo in prossimità delle partite e, ovviamente, la giovane età. Ciò non significa, però, evitare di sottolineare che il momento sia delicato: non per agitare gli spettri della crisi, ma per intravedere i margini di crescita oltre le difficoltà e i recenti risultati. I bianconeri perdono in trasferta per 2-1, contro un Arzignano che fa la corsa ai primi posti della classifica e si dimostra essere squadra più pronta e cinica. È la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, la Juventus Next Gen è in questo momento impantanata nelle retrovie della classifica con sei punti, non vince dall’esordio contro il Novara del 22 agosto.
Juventus Next Gen, l'analisi Brambilla
«Il primo tempo è stato equilibrato - l’analisi del tecnico bianconero Brambilla - ma siamo stati un po’ leggeri in occasione del calcio d’angolo che ha portato al vantaggio dell’Arzignano. Nella ripresa penso che abbiamo fatto bene, abbiamo colpito due legni e avremmo potuto pareggiare sia sull’1-0 che sul 2-1. È un peccato perché a volte siamo noi a complicarci le partite, mettendole in salita per delle leggerezze. Questa, però, è una squadra viva, che c’è e che deve soltanto crescere in termini di esperienza e nella lettura di alcune situazioni. In questo inizio di campionato abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato per le prestazioni offerte, spesso per inesperienza o per leggerezze che poi paghiamo a caro prezzo. Siamo però soltanto all’inizio, sappiamo qual è il nostro percorso e ci siamo già passati negli anni precedenti. Dobbiamo rimanere tranquilli e continuare a lavorare come stanno facendo i ragazzi. Poi anche la classifica si sistemerà». La prima occasione buona è la partita contro la Lumezzane di martedì 13 ottobre.
Il tabellino della sfida
ARZIGNANO 2
JUVE NEXT GEN 1
Marcatori pt 15' De Santis; st 23' Moretti, 38' Durmisi.
Arzignano (3-4-2-1) Vannucchi 6.5; De Santis 7, Milillo 6.5, Bassi 6.5; Fosu 6.5 (1' st Nanni 6.5), Gatti 7 (43' st Campesan ng), Moretti 7, Cariolato 6.5; Lakti 6.5, Penta 6.5 (12' st Castegnaro 6.5); Mattioli 7 (46' st Romio ng). A disp. Contratto, Manfrin, Gostimirovic, Finizio, Gambardella, Nenna. All. Di Donato 7.
Juventus Next Gen (3-4-2-1) Radu 5; Rizzo 5.5 (20' st Guerra 5.5), Brugarello 5, Corradi 5; Savio 5 (46' st Turco ng), Ripani 5.5 (33' st Mazur ng), Macca 5, Pagnucco 5.5 (33' st Grelaud ng); Amaradio 5.5 (20' st Elimoghale 6), Merola 5.5; Durmisi 6. A disp. Fuscaldo, Mangiapoco, Van Aarle, Verde, Keutgen, Leone, Montero. All. Brambilla 5.
Arbitro Tierno di Sala Consilina 6.5
Note Ammoniti Brugarello, Gatti, Pagnucco, Ripani, Moretti e Merola per gioco scorretto. Angoli 5-6. Recupero tempo pt 0’; st 6'.
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