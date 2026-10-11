Brambilla oltre la crisi della Juve Next Gen: "Squadra viva, la classifica si sistemerà" 

TORINO - Bisogna essere cauti quando si maneggia la materia Juventus Next Gen . Perché le attenuanti non sono fuga dalla realtà, ma un necessario punto di partenza per l’analisi. Gli allenamenti congiunti con la prima squadra, un gruppo che si scompone e poi si ricompone solo in prossimità delle partite e, ovviamente, la giovane età. Ciò non significa, però, evitare di sottolineare che il momento sia delicato: non per agitare gli spettri della crisi, ma per intravedere i margini di crescita oltre le difficoltà e i recenti risultati. I bianconeri perdono in trasferta per 2-1, contro un Arzignano che fa la corsa ai primi posti della classifica e si dimostra essere squadra più pronta e cinica . È la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, la Juventus Next Gen è in questo momento impantanata nelle retrovie della classifica con sei punti, non vince dall’esordio contro il Novara del 22 agosto.

Juventus Next Gen, l'analisi Brambilla

«Il primo tempo è stato equilibrato - l’analisi del tecnico bianconero Brambilla - ma siamo stati un po’ leggeri in occasione del calcio d’angolo che ha portato al vantaggio dell’Arzignano. Nella ripresa penso che abbiamo fatto bene, abbiamo colpito due legni e avremmo potuto pareggiare sia sull’1-0 che sul 2-1. È un peccato perché a volte siamo noi a complicarci le partite, mettendole in salita per delle leggerezze. Questa, però, è una squadra viva, che c’è e che deve soltanto crescere in termini di esperienza e nella lettura di alcune situazioni. In questo inizio di campionato abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato per le prestazioni offerte, spesso per inesperienza o per leggerezze che poi paghiamo a caro prezzo. Siamo però soltanto all’inizio, sappiamo qual è il nostro percorso e ci siamo già passati negli anni precedenti. Dobbiamo rimanere tranquilli e continuare a lavorare come stanno facendo i ragazzi. Poi anche la classifica si sistemerà». La prima occasione buona è la partita contro la Lumezzane di martedì 13 ottobre.

Il tabellino della sfida

ARZIGNANO 2

JUVE NEXT GEN 1



Marcatori pt 15' De Santis; st 23' Moretti, 38' Durmisi.

Arzignano (3-4-2-1) Vannucchi 6.5; De Santis 7, Milillo 6.5, Bassi 6.5; Fosu 6.5 (1' st Nanni 6.5), Gatti 7 (43' st Campesan ng), Moretti 7, Cariolato 6.5; Lakti 6.5, Penta 6.5 (12' st Castegnaro 6.5); Mattioli 7 (46' st Romio ng). A disp. Contratto, Manfrin, Gostimirovic, Finizio, Gambardella, Nenna. All. Di Donato 7.

Juventus Next Gen (3-4-2-1) Radu 5; Rizzo 5.5 (20' st Guerra 5.5), Brugarello 5, Corradi 5; Savio 5 (46' st Turco ng), Ripani 5.5 (33' st Mazur ng), Macca 5, Pagnucco 5.5 (33' st Grelaud ng); Amaradio 5.5 (20' st Elimoghale 6), Merola 5.5; Durmisi 6. A disp. Fuscaldo, Mangiapoco, Van Aarle, Verde, Keutgen, Leone, Montero. All. Brambilla 5.

Arbitro Tierno di Sala Consilina 6.5

Note Ammoniti Brugarello, Gatti, Pagnucco, Ripani, Moretti e Merola per gioco scorretto. Angoli 5-6. Recupero tempo pt 0’; st 6'.

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