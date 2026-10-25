Diretta Juve Next Gen a Trento: formazioni e risultato in tempo reale

Un grande ostacolo per scavalcare le difficoltà: la Juve Next Gen è pronta ad affrontare l'imbattuto Trento nel lunch match del Girone A di Serie C. Un grande test per verificare la crescita dei giovani bianconeri dopo la vittoria contro il Renate. La squadra di Tabbiani è infatti tra le più in forma del campionato ed è in scia con la lotta per la promozione. Brambilla lo sa bene e ha caricato i suoi ragazzi: "Sappiamo bene cosa serve per fare risultato: per quello che ho visto in questi giorni, siamo pronti ad affrontarla nel modo migliore".