Diretta Juve Next Gen a Trento: formazioni e risultato in tempo reale
Un grande ostacolo per scavalcare le difficoltà: la Juve Next Gen è pronta ad affrontare l'imbattuto Trento nel lunch match del Girone A di Serie C. Un grande test per verificare la crescita dei giovani bianconeri dopo la vittoria contro il Renate. La squadra di Tabbiani è infatti tra le più in forma del campionato ed è in scia con la lotta per la promozione. Brambilla lo sa bene e ha caricato i suoi ragazzi: "Sappiamo bene cosa serve per fare risultato: per quello che ho visto in questi giorni, siamo pronti ad affrontarla nel modo migliore".
Dove vedere Trento-Juve Next Gen
La Juventus Next Gen sarà ospite del Trento in occasione dell'undicesima giornata del Girone A di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 12:30 allo stadio Briamasco. La sfida, valida per l'11ª giornata del Girone A di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Qui su Tuttosport la diretta testuale.
Le probabili formazioni
TRENTO (4-3-3); Barlocco; Aucelli, Benassai, Frison, Maffei; Benedetti, Grossi, Fossati; Accornero, Molina, Ladisa.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Rizzo, Corradi, Brugarello; Savio, Ripani, Macca, Pagnucco; Elimoghale, Merola; Durmisi.
ARBITRO: Mansour Faye della Sezione A.I.A. di Brescia.
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