Leone non basta, Juve Next Gen sconfitta di misura a Trento in dieci e con polemiche

La Juve Next Gen esce sconfitta dalla trasferta di Trento . I bianconeri vanno avanti con la rete di Leone nel primo tempo e poi vengono rimontati dai padroni di casa: diverse le polemiche sul rigore segnato da Molina e assegnato per la spinta di Brugarello su Mehic , con il rosso al difensore della Juve. Il raddoppio, invece, è un bel tiro di Ladisa col destro che si infila all'angolino. Nel finale la formazione di Brambilla prova a riversarsi in avanti senza trovare il guizzo per il pari.

Trento-Juve Next Gen: rivivi la partita

94' - Termina la sfida al Briamasco: la Juve Next Gen perde di misura contro il Trento ma lotta in dieci uomini.

90' - Quattro miinuti di recupero.

89' - La Juve si riversa in avanti e si guadagna un calcio d'angolo.

84' - Grelaud mette in mezzo, Savio si libera e di testa impegna Barlocco che blocca in presa alta.

81' - Brambilla toglie Macca e Rizzo, dentro Ripani e Guerra. Per il Trento: Ladisa fuori e dentro Castelli.

79' - Molina si gira e calcia, conclusione fuori.

74' - GOL TRENTO! Ladisa segna un bel gol dalla distanza, il suo destro a giro pesca l'angolino e porta avanti i suoi.

71' - Cambio per il Trento: dentro Grossi per Fossati. Nella Juve Brambilla inserisce Grelaud ed Elimoghale per Leone e Owusu.

66' - Occasione Trento! Benedetti ci prova ma è bravo Mangiapoco a farsi trovare pronto e deviare.

63' - Cambio Trento: fuori Accornero e dentro Sodero.

57' - Cambio Juve: fuori Merola e dentro Van Aarle per andare a sistemare la difesa dopo l'espulsione di Brugarello.

56' - GOL TRENTO! Molina calcia forte, Mangiapoco intuisce ma non riesce a deviare.

54' - JUVE IN DIECI! Dopo qualche minuto di revisione, l'arbitro conferma la decisione di campo ma poi estrae il rosso per Brugarello.

51' - RIGORE TRENTO! Brugarello interviene da dietro spingendo Mehic, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Faye richiamato all'FVS. Il tocco sembra essere molto leggero.

46' - Al via la ripresa. Subito occasione per la Juve, ancora con Leone che va alla conclusione, forte ma centrale.

INTERVALLO

45+1' - Termina la prima frazione: il Trento fa la partita ma la Juve è concreta ed è in vantaggio.

44' - Richiesto l'FVS da parte del Trento per un possibile rigore: l'arbitro rivede l'azione con Brugarello a trattenere Molina, ma è tutto regolare.

43' - Juve arroccata in difesa in questo finale di primo tempo con il Trento che fa girare il pallone e prova a colpire.

38' - Merola recupera e riparte in solitaria, l'attaccante bianconero rientra e va al tiro col mancino ma non inquadra la porta.

36' - Il Trento mette i brividi a Mangiapoco: Benassai va alla conclusione dalla distanza, il pallone esce di pochissimo a lato.

32' - GOL JUVE NEXT GEN! Merola mette al centro un buon cross, la difesa non libera e arriva Leone che calcia, trova la deviazione di un difensore del Trento e porta avanti i bianconeri.

27' - Pagnucco sbaglia il rinvio dentro l'area, il pallone si impenna e Ladisa in mezza rovesciata prova la conclusione che termina alta sopra la traversa.

25' - Prima occasione della Juve: Merola si libera in area e col mancino calcia verso la porta ma centrale.

21' - PALO TRENTO! Ladisa rientra dentro l'area e col mancino prende il montante.

20' - Juve poco precisa negli ultimi metri, tante imprecisioni.

19' - Maffei corre sull'out mancino, crossa al centro e in girata Molina per poco non trova il vantaggio.

15' - Gioco fermo per un problema muscolare accusato da Maffei, staff medico in campo per capire le condizioni.

13' - OCCASIONE TRENTO! Accornero va al tiro col destro, il pallone prende la traversa, rimbalza sulla riga e torna in campo.

8' - In questo avvio è il Trento a fare la partita e tiene il possesso, la Juve Next Gen si difende bene e alza il pressing con compattezza per recuperare la sfera.

5' - Occasione Trento! Fossati va direttamente in porta su calcio di punizione, Mangiapoco riesce a deviare in angolo.

2' - Subito Juve in avanti con il lancio lungo per Savio che rientra e mette in mezzo, Leone prova la conclusione ma non colpisce bene, il pallone resta in area e viene poi liberato dalla difesa del Trento.

1' - Iniziato il match allo stadio Briamasco.