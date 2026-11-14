Juve Next Gen-Treviso: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e in streaming la Serie C
La stagione della Juve Next Gen è stata fin qui disastrosa. La squadra di Brambilla, infatti, ha collezionato fin qui appena 2 vittorie, 5 pareggi e ben 6 sconfitte, compresa quella per 4-0 contro il Lecco. I giovani bianconeri non stanno attraversando un buon periodo di forma e sono al momento terzultimi in classifica, in piena zona playout. Per rialzarsi servirà subito una vittoria, a partire dalla prossima sfida, che li vedrà affrontare il Treviso.
Juve Next Gen-Treviso: orario e dove vederla
La squadra di Brambilla affronterà il Treviso, match valido per la quattordicesima giornata del Girone A di Serie C, domenica 15 novembre alle 17:30 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e sarà visibile anche su NOW e Sky Go. In alternativa l'incontro si potrà seguire anche con la diretta testuale di Tuttosport.
Le probabili formazioni
JUVE NEXT GEN: Turco, Corradi, Van Aarle, Leone, Owusu, Ripani, Grelaud, Pagnucco, Durmisi, Merola. All. Massimo Brambilla
TREVISO: Nobile, Bove, Ceccacci, Cappelletti, Romeo, Gucher, Rossi, Brigati, Paganini, Liotti, Tommasini All. Gorini
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