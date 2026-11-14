Juve Next Gen-Treviso: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e in streaming la Serie C

La stagione della Juve Next Gen è stata fin qui disastrosa. La squadra di Brambilla, infatti, ha collezionato fin qui appena 2 vittorie, 5 pareggi e ben 6 sconfitte, compresa quella per 4-0 contro il Lecco. I giovani bianconeri non stanno attraversando un buon periodo di forma e sono al momento terzultimi in classifica, in piena zona playout. Per rialzarsi servirà subito una vittoria, a partire dalla prossima sfida, che li vedrà affrontare il Treviso.