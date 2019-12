Primavera, crisi infinita per il Napoli: 2-1 corsaro della Lazio

NAPOLI - Roberto Baronio esce deluso dal campo per l'ennesima volta in stagione, come tutto il suo Napoli Primavera: i partenopei sono caduti in casa 1-2 contro la Lazio. Gli azzurrini, impegnati anche tre giorni fa in Youth League contro il Genk, vanno in vantaggio all'inizio della ripresa con D'Onofrio sugli sviluppi di un corner battuto da Marrazzo: un risultato meritato per la qualità dell partita condotta fino a quel momento.