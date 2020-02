Primavera, alla Juve non basta Sekulov: con l'Inter è 1-1

TORINO - Il big match della 19ª giornata del campionato Primavera 1 tra Juve e Inter si conclude 1-1. Bianconeri subito avanti con Sekulov, pari nella ripresa di Mulattieri. Nerazzurri ancora a +3 in classifica

La cronaca

La Juve comincia a spron battuto e passa in vantaggio al primo affondo: grande azione personale di Sene che arriva in area di rigore e trova la chiusura di Ntube. Il pallone carambola sui piedi di Sekulov che, quasi con un rigore in movimento, insacca alle spalle di Pozzer per l'1-0. I nerazzurri rispondono con l'inserimento di Burgio, su cui chiude bene De Winter, imitato poco dopo la Pirola con Leone, a parti invertite. Al 43' occasionissima per la Juve con Sekulov, che vede però il suo tiro infrangersi sulla traversa. Ritmi più blandi nella ripresa, che vede solo una conclusione di Mulattieri bloccata centralmente da Israel. Al 68' arriva il pareggio dell'Inter. La sponda di Satriano apre la strada a Mulattieri che conclude a rete, trovando un non irreprensibile Israel: è 1-1. All'80' l'ultima occasione della gara: contropiede in campo aperto per Mulattieri lanciato in velocità ma stoppato da un grande intervento di Ntenda che, da ultimo uomo, salva tutto.