Primavera, Atalanta-Empoli 2-4: impresa toscana

BERGAMO - Una vittoria di platino per l'Empoli, che supera in rimonta l'Atalanta campione d'Italia e si porta a tre punti nella classifica del campionato Primavera, ad una lunghezza proprio dai bergamaschi. Pronti-via e la gara sembra mettersi subito su binari perfetti per l'Atalanta, che trova il vantaggio già al 6° con Kobacki che la piazza sotto la traversa. Al 19° per i nerazzurri c'è anche il 2-0: ci pensa Cortinovis con un destro a giro su assist di Carrà. Sembra tutto facile, ma Lombardi supera Vismara a tu per tu e riapre la gara al 43°, realizzando il 2-1. L'Empoli comincia meglio la ripresa, tanto che al 65° Baldanzi pareggia i conti. Tra il 77°e il 93° l'Atalanta incassa due cartellini rossi (Berto e Scalvini) e arriva la rimonta toscana con la doppietta di Asllani (94° e 96°) che fissa il risultato sul 2-4 finale.