Primavera, saltano anche Cagliari-Inter e Milan-Sassuolo

TORINO - Il campionato Primavera perde altre due partite in programma questo weekend a causa del covid : sono rinviate a data da destinarsi Cagliari-Inter e Milan-Sassuolo . I due incontri, inizialmente previsti per sabato 24 ottobre, vanno ad aggiungersi a ben altre quattro partite già rinviate in precedenza. Verranno dunque disputate regolarmente soltanto le sfide Lazio-Roma e Genoa-Bologna . Gli ultimi casi di positività al coronavirus hanno spinto Milan e Sassuolo a interrompere temporaneamente le attività dei loro settori giovanili: "AC Milan comunica che, in seguito ad alcune positività al Covid-19 e informata ATS Milano, è stato deciso di sospendere tutte le attività delle squadre del Settore Giovanile sino a lunedì 2 novembre compreso", recita il comunicato rossonero.

Ecco quello emiliano: "Si comunica che a seguito della presenza riscontrata di alcuni casi di positività al Covid-19 in alcune squadre del Settore Giovanile, la Società, seppur in via precauzionale, ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività del settore giovanile maschile. I casi positivi sono stati posti in isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente. Conseguentemente saranno rinviate le gare ufficiali in programma nel fine settimana".