Primavera, il Milan fa la manita al Bologna. Genoa ko in casa della Roma

TORINO - Non si ferma la Roma di De Rossi che supera di misura (1-0) il Genoa e si mantiene salda in vetta alla classifica a quota 40 punti. Nei recuperi del campionato Primavera 1, corrono anche Fiorentina e Milan vittoriose in esterna rispettivamente su Spal e Bologna . I viola si impongono 2-0 restando in piena zona play-off e una gara da recuperare, mentre i rossoneri dilagano 5-2 sul campo dei felsinei. Vittoria importantissima per la squadra di Giunti che ora è a -3 dalla zona play-off.

Spal-Fiorentina 0-2

La Spal è la prima a riuscire a creare un’occasione da gol: al 18’ Pabai crossa per Dell’Aquila, ma il portiere della Fiorentina Andonov è bravo a distendersi e a mandare in angolo. Alla mezz’ora è però la Viola a trovare il gol del vantaggio, con una rasoiata angolatissima di Favasuli che batte Rigon, bravo in precedenza a salvare a tu per tu con Toci. Al 38’ altra occasione per gli ospiti, con Toci che stoppa alla grande un lancio dalle retrovie e conclude a rete, trovando un’ottima risposta di Rigon. Il secondo tempo si apre con una conclusione dalla distanza di Dell’Aquila (5’), su cui Andonov non si fa sorprendere. Ma, come nel primo tempo, al primo affondo segna di nuovo la Fiorentina: Toci si invola sulla destra e mette in mezzo per Capasso, Rigon respinge il suo tentativo ma non può nulla sul tap-in di Seck. La Spal ci prova ancora dalla distanza al quarto d’ora ma Andonov, pur vedendo solo all’ultimo il tiro di Forapani, riesce ad opporsi efficacemente. Gli estensi ci provano almeno altre volte a rendersi pericolosi in fase offensiva, ma la mira imprecisa degli attaccanti biancocelesti tiene il risultato bloccato sullo 0-2 fino al triplice fischio.

Roma-Genoa 1-0

Al 20' la Roma porta il primo squillo: Ndiaye effettua un cross dalla trequarti, Keramitsis colpisce di testa ma manda alla destra di Corci. Risponde il Genoa con Besaggio che ci prova da fuori area ma spedisce la sfera abbondantemente alta. Alla mezz'ora la Roma sfiora il vantaggio con Ndyaye sugli sviluppi di una punizione: alto di poco. La prima frazione termina così 0-0. Ripresa: al 6' ecco il vantaggio giallorosso. la difesa del Genoa sbaglia e Keramitsis tutto solo davanti al portiere insacca il pallone sotto la traversa: 1-0. Al 13' i romanisti ancora vicini al gol con Tripi che non riesce a trovare l'impatto vincente con il pallone e spedisce il pallone fuori a pochi passi dalla porta ospite. Il Genoa è vivo e al 23' il nuovo entrato Accornero, scaglia un gran tiro dal limite dell'area, risponde il portiere giallorosso con una strepitosa parata. Immediata la risposta della Roma con Tahirovic, con un tiro dalla lunga distanza disinnescato però dall'estremo difensore del Genoa in angolo. La partita vive sull'equilibrio fino all'ultimo minuto. Al 45' infatti, Mastrantonio nega il pari al Grifone dopo un batti e ribatti in area. Subito dopo Ambrosini viene espulso per doppia ammonizione. Termina 1-0.

Bologna-Milan 2-5

Il Milan la sblocca con Nasti al 17' che davanti a Bagnolini è freddissimo e insacca. Sempre lui, Nasti al 22'. L’attaccante rossonero insacca in porta dopo una gran giocata sulla fascia di Traorè: 0-2. Il Bologna accorcia al 28': clamoroso errore di Pseftis che ritarda il rinvio, viene pressato da Raimondo che intercetta il pallone che finisce poi in porta. Al 42' il Milan fa tris: su un corner c'è un errore dell'estremo difensore del Bologna che sbaglia la presa, il più di lesto di tutti è Makengo che deposita dentro. Ripresa: al 21' il Milan fa poker su rigore con Traorè e tre minuti dopo ecco anche il pokerissimo ad opera di Robotti. Al 29' il Bologna prova a riparirla su rigore con Pyythia, vedendosi annullare anche un gol per fuorigioco di Mersier. Termina 5-2 per il Milan.