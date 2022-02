Primavera, Milan-Sassuolo 1-0: decide Traore. Lecce-Cagliari 1-3

ROMA - Nella diciottesima giornata del campionato Primavera , basta una rete di Traore al Milan per superare il Sassuolo : rossoneri che si portano a 27 agganciando Atalanta e Fiorentina e superando proprio i neroverdi fermi a quota 26. Il Cagliari vince 3-1 in casa del Lecce : eroe di giornata Tramoni , autore di tutte e tre le marcature rossoblù. Sull'1-0 per il Cagliari il Lecce sbaglia un rigore con Gonzalez . Con questo successo il Cagliari è secondo da solo a quota 34, mentre il Lecce resta quartultimo a 18.

Milan-Sassuolo 1-0

Il Milan si fa vivo per primo: al 14' ci prova Bosisio dalla distanza, pallone che si spegne out. Al 25' ancora rossoneri al tentativo con Capone che, superato Paz, ci prova dal limite: Vitale respinge la conclusione. Il Sassuolo si rende pericoloso al 32' quando Abubakar ci prova dalla distanza, chiamando Desplanches alla deviazione in calcio d'angolo. Buona combinazione neroverde al 38' al termine della quale Aucelli mette per Diawara, anticipato dalla difesa avversaria. Al 39' il Milan in vantaggio: Abubakar perde palla, i rossoneri se ne vanno via in contropiede, Nasti serve Traore che supera Pieragnolo col dribbling e batte Vitale con un destro rasoterra. Nella ripresa il Sassuolo va a caccia del pari: l'occasione più ghiotta è al 41' quando Casolari, dalla distanza, impegna Desplanches che para.

Lecce-Cagliari 1-3

Passano solo 4' e il Cagliari è subito avanti con Tramoni che, seminato un paio di avversari in area, insacca in diagonale. Lo stesso Tramoni torna a provarci all'11', Borbei salva tutto. Due minuti dopo replica leccese con Salomaa: D'Aniello si fa trovare pronto. Al 41' per i locali ci prova Carrozzo, D'Aniello c'è, così come c'è al 45' quando sugli sviluppi di un corner si oppone per ben tre volte ai tentativi avversari. In avvio di ripresa Zallu atterra Salomaa in area: rigore per il Lecce di cui si incarica Gonzalez che però spara fuori. Al 12' dall'altra parte, Luvumbo trova la respinta di Borbei, ma c'è Tramoni che ribadisce in gol, 0-2. Al 25' Tramoni cala il tris personale e di squadra ricevendo da un lancio lungo di Conti e insaccando la sfera. Nel finale il Lecce accorcia con una bella conclusione da fuori area di Vulturar che batte D'Aniello. Nel finale il Lecce ci prova: al 44' Salomaa va alla conclusione ma D'Aniello tocca quel tanto che basta per far impattare il pallone sulla traversa, poi ancora Salomaa sulla ribattuta non trova il guizzo vincente.