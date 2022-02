Primavera, rimonta Samp: con la Spal finisce 2-2

TORINO - La 18ª giornata del campionato Primavera è stata la giornata delle rimonte: la Sampdoria è risalita dallo 0-2 contro la Spal portando a casa un punto importante, mentre l' Empoli recupera dallo 0-1 al 2-1 contro il Verona e torna alla vittoria dopo quasi tre mesi. Non riesce l'impresa al Napoli , sconfitta in casa dal Bologna .

Empoli-Verona 2-1

Neanche il tempo di iniziare che il Verona passa in vantaggio: al 3’ la punizione di Florio cade proprio dalle parti di Ghilardi che insacca dall’interno dell’area empolese. Poco dopo è ancora l’Hellas a rendersi pericolosa, con il cross di Terraciano che pesca Yeboah, ma il suo colpo di testa finisce di poco a lato. Al 23’ primo affondo dell’Empoli, che trova il pari con Kaczmarski bravo a raccogliere l’assist di Fazzini. E alla seconda occasione creata arriva il raddoppio: il rigore procurato da Fazzini (intervento in ritardo di Terraciano) viene trasformato da Degli Innocenti, che nel giro di 3’ ribalta il match. Lo stesso Degli Innocenti, al 40’, prova la gran botta dal limite, ma l’incrocio dei pali salva il Verona. Ad inizio ripresa tornano a farsi vivi gli ospiti, con Yeboah che prova ad incrociare col destro trovando sulla sua strata un ottimo Biagini. Nell’ultimo quarto d’ora di gara l’Empoli rimane in dieci per l’espulsione di Lozza, con l’assedio veronese che però non produce frutti, se non un’altra espulsione nelle file empolesi, stavolta di Rizza.

Napoli-Bologna 1-2

Il Bologna approccia meglio la partita, arrivando al vantaggio al secondo tentativo: dopo la conclusione alta di Mercier da buona posizione, al 13’ arriva il gol di Rocchi, molto bravo nel controllare un pallone arrivato dalle retrovie e a fulminare Idasiak con il mancino. Al quarto d’ora la risposta del Napoli è affidata al piede di Cioffi, che da calcio di punizione pesca Saco in area avversaria, ma la conclusione del compagno va ad incocciare sulla traversa. Lo stesso Saco ci riprova al 22’, ma stavolta a dirgli di no è un attento Bagnolini che disinnesca la conclusione ravvicinata dell’avversario. L’ultimo sussulto del primo tempo arriva al 34’ ed è ancora di marca partenopea, che Vergara fermato ancora una volta da Bagnolini, proteso in uscita. Ad inizio ripresa entra Ambrosino nelle fila napoletane, e l’attaccante ci mette solo 3’ a trovare la via del gol: perfetto il tempismo del neo entrato sul cross di Marchisano e 1-1. Non passa neanche un minuto che il Bologna torna a pungere: Rocchi viene pescato in profondità, ma stavolta Idasiak è bravo a respingere il suo tiro, che Wallius non riesce a ribattere in rete. Al 9’ arriva però il nuovo vantaggio del Bologna, con un contropiede fulmineo che porta Raimondo a tu per tu con il portiere azzurro battuto con un destro preciso e potente. Il Napoli ribatte immediatamente, ma i tentativi di Cioffi e Giannini vengono vanificati dal salvataggio di Annan sulla linea. Al 27’ ancora Bagnolini protagonista di una gran parata: stavolta è Mercurio a vedere il suo tiro ravvicinato ribattuto dal muro eretto dal portiere rossoblù, che di fatto salva il minimo vantaggio e consegna la vittoria ai suoi.

Sampdoria-Spal 2-2

La Spal parte arrembante, e già dopo 2’ costringe Saio ad un intervento salva risultato. Ma il portiere blucerchiato è costretto ad arrendersi al minuto 8, quando Borsoi vince un rimpallo e scarica in rete il suo destro. La risposta doriana è immediata, con Rigon costretto a deviare sulla traversa la conclusione dalla distanza di Sepe. Il primo tempo si chiude con l’ultimo tentativo spallino al 35’: la punizione di Sperti sfiora solo l’incrocio della porta di Saio. In apertura di ripresa arriva il raddoppio estense, con il cross basso dalla sinistra che pesca in area Wilke Braams, bravo a girarsi e battere di sinistro Saio. La Sampdoria riapre i giochi al quarto d’ora, con l’incornata vincente di Di Stefano su cross arrivato da destra che dà inizio all’assedio dei padroni di casa. Il fortino della Spal regge fino all’ultimo minuto di recupero, quando lo stesso Di Stefano salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner siglando il gol del definitivo 2-2.