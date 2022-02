Primavera, Juve stesa da due rigori: l'Atalanta esulta a Vinovo

La partita

Inizio di partita a ritmi alti, con la Juventus che conclude in porta dopo 8’, ma il tiro di Hasa finisce di poco fuori. Alla mezz’ora l’Atalanta conquista un calcio di rigore grazie a De Nipoti, atterrato in piena area: dal dischetto Sidibe batte Senko e porta avanti gli ospiti. Che non si accontentano e continuano a spingere: al 34’ ancora Sidibe al tiro, stavolta fuori misura; 2’ più tardi De Nipoti impegna Senko, che blocca in due tempi. Ancora il portiere bianconero protagonista nel finale di primo tempo, quando da solo contro Omar, imbeccato dal solito Sidibe, riesce a bloccare il tentativo dell’avversario. Ad inizio ripresa la Juventus si porta subito in attacco, con Hasa che prova di sinistro al 13’ vedendo la sua conclusione deviata in angolo. I bianconeri si rifanno però al 16’, quando l’asse Mulazzi-Savona confeziona un assist d’oro che Chibozo trasforma nella rete dell’1-1. Al 26’ l’Atalanta torna a calciare dagli undici metri, stavolta per il fallo di Hasa su Ceresoli: dal dischetto calcia di nuovo Sidibe, che batte per la seconda volta Senko e riporta avanti i nerazzurri in maniera definitiva, visto che la Juve non riesce a ribattere nonostante i 4’ di recupero concessi.