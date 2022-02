Primavera, l'Inter cade con la Fiorentina. Empoli-Pescara 1-2

ROMA - Diciannovesima giornata di campionato per la Primavera : vittoria in rimonta anche per la Fiorentina , che batte l' Inter 3-1: la squadra viola sale a quota 30 punti riprendendo Milan e Atalanta in quarta posizione, scavalcando proprio l'Inter che resta ferma a 29. Scivolone interno dell' Empoli che, in casa con il Pescara , si fa rimontare l'iniziale vantaggio ed esce sconfitto. L'Empoli resta quindi fermo a quota 20 punti, zona "calda" della classifica. Il Pescara resta fanalino di coda portandosi a 8 punti.

Fiorentina-Inter 3-1

Al 18' l'Inter passa in vantaggio con Carboni che devia in rete un cross di Zanotti. La Fiorentina reagisce e al 24' trova il pareggio: Toci se ne va via in contrpiede e tocca per Egharevba che, a tu per tu con il portiere Rovida, lo batte in diagonale, 1-1. Al 32' proteste per un presunto fallo in area su Neri che rimedia solo un giallo per simulazione. Al 42' la Fiorentina sfiora il vantaggio con, in rapida successione, David e Egharevba. Ad inizio ripresa (4') viola in vantaggio con un gran tiro di David che va ad infilarsi all'incrocio. Alla mezzora il tris della Fiorentina, propiziato da un dribbling di troppo del portiere Rovida, Neri ruba palla e segna. Nel finale, nerazzurri in 10: rosso diretto a Peschetola per un fallaccio su David.

Empoli-Pescara 1-2

Il punteggio si sblocca al 31': Caliò atterra Fini in area, calcio di rigore per l'Empoli, trasformato da Degli Innocenti, 1-0. Nel recupero della prima frazione, il pari del Pescara: Salvatore recupera palla e la scodella sul secondo palo dove Scipioni la mette dentro, 1-1. Nella ripresa, dopo tentativi su entrambi i fronti, il Pescara passa in vantaggio al 19': Blanuta scambia con Salvatore, si presenta davanti al portiere e insacca. Nel finale lo stesso Blanuta sfiora il tris (34'), l'Empoli va vicino al pari con Pezzola (39')