Primavera, Sassuolo-Roma 1-1. Volpato replica a Aucelli

La partita

Il Sassuolo parte forte e già al 3' passa in vantaggio: Samele vede e serve Aucelli che non ci pensa due volte e la infila alle spalle del portiere Mastrantonio di prima intenzione. La Roma pareggia al 13': l'1-1 lo mette a segno Volpato che, in area avversaria, si avventa su un pallone vagante e lo infila in rete. Nel finale, al 44', la Roma sfiora il punto del vantaggio: Volpato lancia benissimo in area Tahirovic, ma la chiusura del portiere neroverde Vitale è provvidenziale. Nella ripresa, la il Sassuolo ci prova con Samele: palla fuori. Al 9' ancora neroverdi al tentativo con Flamingo che di testa su corner impegna Mastrantonio. Annullato il vantaggio giallorosso poco dopo per offside di Missori. Al 24' Roma in 10: Volpato al momento di ricevere un giallo per fallo su Pieragnolo, applaude ironicamente e rimedia il secondo giallo. Nel finale, ultimo tentativo locale con Diawara, tocco debole, Mastrantonio senza troppi problemi, poi proteste ospiti per un presunto rigore non assegnato per un tocco di braccio di Paz.