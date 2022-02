Primavera, la Juve cala il pokerissimo al Napoli: tripletta di Chibozo

NAPOLI - Una grande Juve , trascinata da uno scatenato Chibozo spazza via il Napoli e ottiene una vittoria importantissima che la proietta in seconda posizione subito dietro la capolista Roma . In Campania la squadra di Bonatti ha fatto il bello e il cattivo tempo, dilagando nella ripresa dopo l'entrata in campo del bomber africano. Per il Napoli , quarto ko di fila che fa piombare gli azzurri a ridosso della zona retrocessione.

La partita

Al 6' la Juve la sblocca: avanza palla al piede Nzouango, che apre per Mulazzi che salta l'uomo e calcia verso la porta trovando il piede di Cerri che deposita in fondo al sacco. Il Napoli prova ad alzare il baricentro ma non riesce a pungere in area di rigore. Al 25' ecco il raddoppio juventino: esce in maniera perfetta palla al piede la Juve che parte dal portiere ed arriva fino a Mulazzi, quest'ultimo punta l'uomo e scarica al limite dell'area per Savona che calcia e trova il gol. Al 41' il Napoli è pericoloso con Cioffi che a tu per tu, si fa chiudere lo specchio dall'estremo bianconero. Nel finale, lancio lungo di Rouhi, Hysaj svetta di testa ma involontariamente serve Cerri in campo aperto contro Idasiak, uscita decisiva del portiere azzurro che salva tutto. Secondo tempo: dopo 7 minuti il Napoli rischia di riaprirla con Vergara, ma è bravo Daffara a sbarrare la strada. La Juve invece dilaga con una doppietta di Chibozo tra il 16' e 24'. Bastano pochi minuti all'attaccante infatti, per affondare definitivamente il Napoli e mettere il punto esclamativo alla partita. Al 39' ecco il pokerissimo, firmato sempre dall'attaccante di origini africane Chibozo, che realizza così la sua tripletta personale. Juve batte Napoli 5-0.