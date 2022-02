Primavera, Atalanta-Sampdoria 0-2. Roma-Milan 2-1

Atalanta-Sampdoria 0-2

Samp subito aggressiva: al 12' tiro potente di Di Stefano: Dajcar non si fida a bloccare e devia la sfera in corner. Sugli sviluppi dell’angolo spazza la difesa orobica. L'Atalanta risponde con un colpo di testa di Pagani, nessun problema per Saio che blocca. Al 34' Di Stefano prova a beffare Dajcar, ma il portiere chiude lo specchio della porta e respinge di piede. Ripresa: al 3'occasione per l’Atalanta, Pagani di nuovo di testa fa sbattere il pallone contro la traversa. La Samp non si scompone e risponde col vantaggio al 15' firmato ancora una volta da Leonardi, che insacca di testa sugli sviluppi di un angolo. Al 31' l'Atalanta in evidenza con Sidibe che va alla conclusione da distanza ravvicinata, Saio blocca a terra in due tempi. Il bis doriano arriva nel recupero: azione di Sepe perfetta, pallone che arriva a Malagrida che batte a rete. Zuccon respinge la sfera verso Di Stefano che insacca. Termina 2-0 per la Samp.

Roma-Milan 2-1

Al 9' Capone fa tutto da solo, si accentra dalla sinistra e calcia dal limite: il portiere della Roma blocca in due tempi. Al 14' altra occasione per il Milan, Robotti arriva da solo davanti al portiere da posizione leggermente defilata, tira forte, ma la sua conclusione viene deviata. La Roma va vicina al gol al 19' con Ndiaye, ma passa al 33' con Faticanti che si porta a spasso due giocatori, poi spalle alla porta al limite dell'area si gira e calcia a giro sotto l'incrocio a scavalcando il portiere. La Roma sfiora il bis al 38' con Voelkerling ma un ottimo Desplanches risponde presente. Si va al riposo coi giallorossi in vantaggio. Nella ripresa però, al 6' Traore fa un gran lavoro e serve Nasti che non si fa pregare, è il pareggio rossonero, 1-1. La Roma ci prova con Pagano e nel finale (39') riesce a trovare il gol partita con Padula che firma il 2-1 finale.