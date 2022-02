Primavera, Cagliari terzo con la Sampdoria: 2-2 con la Fiorentina

FIRENZE - Si chiude 2-2 la gara tra Fiorentina e Cagliari, ventesima giornata del campionato Primavera. Due volte avanti i rossoblù (con Tramoni e Conti ), la Fiorentina riagguanta il pari in entrambe le occasioni ( Toci e Agostinelli ). Con questo punto la Fiorentina sale a quota 31, mentre il Cagliari si porta a 35 e riaggancia la Sampdoria a 35, in seconda posizione.

La partita

Cagliari in vantaggio al pronti-via: Tramoni riceve un lancio lungo e dopo aver controllato la sfera supera il portiere avversario Andonov e la deposita in rete, 0-1. Parità ristabilita al 13': Toci, su cross di Gentile dalla destra, trova il colpo di tesa vincente che batte D'Aniello, 1-1. Al 24' il Cagliari ci prova con Masala che incrocia la conclusione: ottima la risposta di Andonov. Al 39' Fiorentina pericolosa con Egharevba, D'Aniello vola a togliere la palla dall'angolino. Nella ripresa il Cagliari torna in vantaggio su calcio di rigore: Krastev atterra in area Luvumbo, Conti trasforma la massima punizione. La Fiorentina va a caccia del pari; alla mezzora Corradini ci prova su punizione, Kourfalidis salva sulla linea. Pareggio al 35': Agostinelli si mette in proprio, fa fuori in area un paio di avversari e infila la palla all'incrocio dei pali, 2-2.