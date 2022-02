Primavera, Empoli: 2-0 alla Spal con Degli Innocenti e Kaczmarski

La partita

All'8' è la Spal a farsi vedere: Boccia da sinitra serve Orfei che va alla conclusione di prima intenzione: sfera deviata dalla difesa in angolo. Al 20' ci prova Nador per i padroni di casa, alto. Al 29' l'Empoli si fa vivo con Rizza che ci prova su una respinta della difesa: palla lenta, facile per il portiere Rigon. Facile per l'estremo difensore spallino, anche la conclusione di Degli Innocenti dalla distanza al 32'. Nella ripresa, al 12' buona azione dell'Empoli: Fazzini serve alla perfezione sulla sinistra Rizza che avanza e tira, ma la conclusione colpisce l'esterno della rete. L'Empoli prova a spingere: al 17' Fazzini ci prova con un diagonale dal limite dell'area, la palla sfiora il palo. Al 23' gran lavoro di Evangelisti che vola verso l'area avversaria e chiama Rigon a un ottimo intervento. Empoli in vantaggio al 26': la difesa della Spal perde palla in uscita, ne approfitta Degli Innocenti che entra in area e batte Rigon, 0-1. Raddoppio al 37': Degli Innocenti dalla linea di fondo serve Dragoner che tocca per Kaczmarski che spinge dentro, 0-2. Nel finale, al 39', espulso l'allenatore Mandelli della Spal per proteste (i padroni di casa hanno protestato a lungo per un rigore poco prima del secondo gol), poi l'Empoli sfiora il tris con Magazzu e Boli.