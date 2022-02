Viareggio Cup, sorteggiati i gironi. Si inizia il 16 marzo

VIAREGGIO - Si sono tenuti stamani i sorteggi per 72/a edizione della Viareggio Cup, torneo maschile in programma dal 16 al 30 marzo prossimo, e per la terza edizione del Viareggio Women's Football Cup che si terrà dal 17 al 25 marzo. Nel gruppo A sono state sorteggiate nel girone 1 Bologna, Apia Leichhardt (Australia), Sassuolo, Fs Metta (Lettonia), nel girone 2 Milan, Westchester (Stati Uniti), Parma, Carrarese, nel girone 3 Genoa, Uyss New York (Stati Uniti), Spal, Pontedera.