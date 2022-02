Primavera, l'Atalanta stende il Milan 3-1. Bologna ripreso sul gong da Yepes

TORINO - Nel campionato Primavera 1, vittoria importante del Lecce in chiave salvezza, che espugna il campo del Genoa con Lemmens e resta agganciato alle squadre che lo precedono. Brutto periodo invece per i liguri che subiscono la seconda sconfitta di fila. Proprio il Lecce , in graduatoria è preceduto dal Bologna , che in casa ottiene un punto importante con la Sampdoria (2-2) restando così in quart'ultima piazza. Per i blucerchiati, è invece un risultato che li catapulta momentaneamente al secondo posto, in attesa della sfida del Cagliari di domani. Non riesce a fare il salto di qualità il Milan , che in casa viene piegato 3-1 dall' Atalanta , che a sua volta supera proprio i rossoneri, agganciando il Sassuolo a quota 33 punti.

Bologna-Sampdoria 2-2

Il Bologna passa subito al 7': perfetto lancio di Pyyhtia per Raimondo che scappa a due difensori e d'esterno fredda Saio. Al 22' brividi per il Bologna: Bagnolini sbaglia l'uscita, sul secondo palo c'è Somma che di manda di poco fuori. Il Bologna risponde al 33' con il solito Raimondo, che raccoglie un perfetto traversone di Annan, ma Saio c'è e salva miracolosamente la sua porta. L’ultima occasione, prima dell’intervallo, è della Doria, che non sfrutta una palla persa dall'estremo bolognese Bagnolini, ma né Montevago, né Di Stefano a metterla dentro perchè sono decisive le respinte di Stivanello e Motolese. Ripresa: la musica sembra non cambiare, perché al 5' il Bologna sfiora il gol con Rocchi, con la palla che esce di poco sopra la traversa. Al 9' la Samp resta in dieci, perchè Montevago riceve il secondo giallo e viene così cacciato dall'arbitro. Per il Bologna la strada sembra mettersi in discesa, ma al 28' arriva il pari della Samp: cross perfetto di Malagrida per Chilafi, che al volo la piazza alle spalle di Bagnolini. Gioia blucerchiata che dura poco perchè al 30' il Bologna torna avanti: Pyytia per Wallius, cross al centro dove c'è Paananen che mette dentro il 2-1. Il Bologna sfiora anche il tris in un paio di circostanze con Raimondo e Wallius, ma i blucerchiati non si arrendono e in pieno recupero conquistano un calcio di rigore per un fallo di Pyytia su Chilafi. Dal dischetto Yepes è freddissimo e fa 2-2.

Milan-Atalanta 1-3

Il Milan mette la freccia al 18' con Traorè che approfitta di una invitante palla di Nasti e mette dentro il vantaggio. Subito dopo i rossoneri hanno l'occasione per il bis, ma Nasti a tu per tu col portiere non riesce a buttarla in rete. L'Atalanta è però viva e inizia a mettere in difficoltà i rossoneri. Proprio sul finale di frazione, arriva infatti il pareggio orobico grazie ad un bel diagonale da dentro l'area di Cisse. Termina così in parità la prima frazione. Secondo tempo: avvio shock per il Milan che al 3' subisce il raddoppio nerazzurro, col solito Cisse, che scarica una gran botta da fuori col pallone che si insacca a fil di palo. Il Milan accusa il collpo, non reagisce e al 27' subisce anche il tris di Sidibe. Finisce 3-1 per la squadra di Brambilla.

Genoa-Lecce 0-1

Al 13' occasione Genoa con Dellepiane, che entra in area e con un pallonetto cerca di superare il portiere Somooja che esce a vuoto: un difensore leccese salva sulla linea e mette in angolo. Risponde il Lecce al 16' con un colpo di testa di Daka su suggerimento di Lemmens, ma Corci devia in corner. Al 29' riecco il Genoa: Sadiku serve da destra in area Besaggio che a tu per tu con Somooja calcia angolato, il pallone sfiora il palo destro e termina fuori. Al minuto 39' però gli ospiti passano: sugli sviluppi di un calcio d'angolo infatti è lestissimo Lemmens a gonfiare la rete, dopo una sponda di testa di Gonzalez. Il primo tempo finisce con i pugliesi avanti di un gol. Nella ripresa il Grifone riparte a tutto gas: al 2' Accornero serve Sahli che tira a botta sicura da due passi ma Somooja respinge. Al 10' Besaggio serve in area Dellepiane, ma il rasoterra di quest'ultimo viene bloccato dal portiere ospite. Il Genoa non ci sta e sfiora il pari in altre due circostanze con Marcandalli e Gonzalez, ma la sfera non entra. Termina 1-0 per il Lecce.