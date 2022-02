Primavera Cagliari, Agostini: "Contro la Spal grande prova di carattere"

CAGLIARI - La Primavera del Cagliari vince ancora e vola al secondo posto. I rossoblù si sono imposti 4-2 sulla Spal tra le mura amiche. Il tecnico Alessandro Agostini, ha commentato l'ulteriore step di crescita della squadra ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole: “Era una gara difficile, lo sapevamo, e lo svolgimento lo ha confermato. La SPAL, a dispetto della classifica non positiva, è avversario coriaceo che fino alla fine ha provato a portare a casa punti. Siamo stati bravi a non mollare mai, credendo in quello che facciamo e nelle nostre capacità. I ragazzi conoscono ormai perfettamente i concetti sui quali lavoriamo, se poi manteniamo questo tipo di carattere e voglia di soffrire diventa tutto più semplice. Non dobbiamo mai perdere questa mentalità. La classifica è molto corta, siamo secondi ma in pochi punti ci sono diverse squadre e questo deve farci stare molto attenti ogni giorno, di partita in partita. Non dobbiamo guardare troppo ai punti, bensì all’atteggiamento da tenere nel quotidiano per crescere insieme e a livello individuale. Parliamo di giovani che è fisiologico abbiano degli alti o dei bassi, tutti hanno qualità importanti e sta a noi dello staff metterli nelle condizioni di rendere al meglio”.