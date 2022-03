Primavera, l'Inter sbanca Verona con un uomo in meno: finisce 0-1

La partita

Gara bloccata nella prima parte, con la sola conclusione di Carboni al quarto d'ora, finita alta, a scuotere il match per in nerazzurri. Poco dopo gli ospiti trovano il vantaggio con una conclusione dal limite di Sangalli imprendibile per Kivila, che dopo la rete si unisce ai compagni per protestare con l’arbitro per un presunto tocco di mano di Peschetola in avvio di azione. La gara fatica a decollare e si riaccende solo nel finale di prima frazione. Al 40’ l’Inter riparte in velocità arrivando alla conclusione con Jurgens, fermato in angolo da Kivila. La risposta del Verona arriva a ridosso dell’intervallo, con la conclusione di Terracciano che termina docile tra le mani di Rovida. Ancora gialloblù pericolosi in apertura di ripresa, con Bragantini pescato bene in profondità da Pierobon che manda di poco a lato. Al 6’ l’Inter rimane in inferiorità numerica per il rosso mostrato a Fontanarosa, autore di un fallo da ultimo uomo su chiara occasione da gol per Yeboah. Il Verona approfitta dell’uomo in più ed inizia a spingere: lo stesso Yeboah arriva alla conclusione al 12’, alzando troppo la mira. L’occasione per il pari arriva al 20’, quando Zanotti subisce fallo in area nerazzurra mandando Bosilj sul dischetto: l’attaccante gialloblù, però, non ne approfitta vedendo il suo tiro neutralizzato da Rovida. Il Verona non demorde, ma solo con Pierobon allo scadere riesce a rendersi di nuovo pericoloso: la palla che si spegne sul fondo porta con sé le speranze gialloblù di portare a casa almeno un punto.