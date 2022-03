Primavera, Atalanta-Napoli 1-0: decide Cisse. Genoa-Spal 1-1

ROMA - Due incontri in mattinata per il campionato Primavera : il Napoli cade in casa dell' Atalanta , che vince di misura grazie alla rete messa a segno da Cisse. Parità, 1-1, tra Genoa e Spal: al vantaggio locale di Macca hanno replicato gli ospiti su rigore con Puletto.

Genoa-Spal 1-1

La gara si sblocca al 14': Kallon serve Parodi il quale la mette in mezzo per Macca che di testa la spedisce a gonfiare la rete, Genoa in vantaggio 1-0. Al 22' Spal pericolosa con Yabre che a tu per tu col portiere Mitrovic si fa parare la conclusione, ma era tutto fermo per offside. Ad inizio ripresa, il Genoa ci prova con Parodi, pallone che termina alto di poco. Dall'altra parte, al 12', ci prova Boccia dal limite, centrale per Mitrovic. Al 18' buona iniziativa di Nesci per il Genoa che entra in area, la difesa sbroglia. Al 24' il Genoa sfiora il raddoppio: sugli sviluppi di una rimessa laterale, Macca ci prova di prima intenzione, chiamando il portiere Magri a un ottimo intervento, palla in corner. Il pareggio al 36': in area Macca mette giù ingenuamente Puletto, calcio di rigore che viene trasformato dallo stesso Puletto, 1-1.

Atalanta-Napoli 1-0

Subito pericolosa l'Atalanta: al 6' Olivieri mette in mezzo, si accende una mischia e Scalvini non riesce a battere a rete. Al 16' buona iniziativa dei nerazzurri con Omar, la cui conclusione, scoccata dopo aver superato avversari, si spegne sul fondo. Napoli pericoloso al 24': Cioffi ruba palla e mette in mezzo dove Mercurio, a porta praticamente sguarnita, non inquadra lo specchio. Al 29' ancora Napoli con una conclusione di Gioielli dal limite che termina fuori. Al 33' l'Atalanta passa in vantaggio: da calcio di punizione Oliveri serve il colpo di testa, vincente, di Cisse, 1-0. Il Napoli prova a reagire al 44' con Cioffi, fuori. Nella ripresa, l'Atalanta parte a caccia del raddoppio: al 3' ci prova con Omar, al 5' buona l'iniziativa di Renault ma gli avanti nerazzurri non trovano la deviazione vincente. Il Napoli ci prova al 25': alta la punizione di Saco. Il Napoli nel finale perde Mane, costretto ad abbandonare il campo in barella. Ultimo squillo nerazzurro nel recupero: Sidibe tutto solo spedisce su Idasiak.