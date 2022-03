Primavera, Caccavo gol e il Torino esulta: battuto il Sassuolo 1-0

TORINO - Una rete di Caccavo consente alla Primavera del Torino di piegare (1-0) i pari età del Sassuolo e aggiudicarsi quindi l'incontro valido per la ventitreesima giornata. Un risultato importante per i granata che tornano a raccogliere i tre punti, dopo due pareggi consecutivi e soprattutto che consente ai ragazzi di Coppitelli di non perdere di vista il sesto posto, ultimo gradino valido per la qualificazione ai play-off, al momento distante 3 lunghezze. Mastica amaro il Sassuolo , che rimane ancorato al settimo posto.

La partita

La prima vera emozione del match è di marca Sassuolo al 21': velo di Forchignone per Macchioni che crossa in area per Samele che non ci arriva di un soffio. Risposta immediata del Torino al 23' con un piazzato dai 16 metri di Garbett: palla a lato. Lo stesso Garbett ci riprova al 32' dalla distanza, ma Vitale è attento e para. Al 39' gli emiliani vanno vicini al vantaggio con un calcio di punizione di Ferrara, che scavalca la barriera e sfiora il palo: brivido per i granata. Il primo tempo termina a reti bianche. Ripresa. Torino subito pericoloso al 2': disimpegno errato di Flamingo, ne approfitta Pagani che tira di interno destro sul primo palo, palla fuori di pochissimo. Replica il Sassuolo al 7': cross di Paz per Forchignone, sul rimpallo la palla arriva ad Aucelli, che se la sposta sul destro e calcia a rete colpendo il palo esterno. La partita si infiamma e i neroverdi sfiorano anora la rete con una staffilata di Aucelli, che sfila a pochi centimetri dal palo alla destra di Milan. Nel momento migliore del Sassuolo, il Torino passa: è infatti il 18' quando un errore di Miranda spiana la strada a Caccavo che beffa Vitale con un tocco sotto. Al 26' i granata sfiorano anche il bis con un colpo di testa di Dellavalle ma Vitale respinge. Raddoppio sfiorato anche al 35' da Angori che con un gran mancino dalla distanza colpisce l'incrocio dei pali. Il Sassuolo non punge, il Torino controlla e alla fine esulta: 1-0.