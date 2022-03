Primavera, Genoa ko: il Bologna vince 1-0, decide Raimondo

BOLOGNA - Vittoria e aggancio in classifia per il Bologna Primavera ai danni del Genoa : ora entrambe le squadre sono appaiate a quota 30 punti. A decidere l'incontro, una rete di Raimondo nella seconda frazione di gioco.

La partita

Il Genoa al 17' si fa vivo quando Parodi mette dentro la palla da punizione, Bagnolini respinge corto, Gjini non trova lo secchio. Al 23' il Bologna si fa vedere al 23' con un tacco di Pagliuca, poi i felsinei sono pericolosi al 30' con Raimondo che, servito da Pagliuca, conclude con un diagonale che termina di poco a lato. Nella ripresa, il Genoa ha una buona occasione al 25' quando Accornero mette un ghiotto pallone in mezzo dove il colpo di testa di Parodi, da buona posizione, è impreciso. Al 28' Bologna in vantaggio: Paananen serve Raimondo che di sinistro scocca un diagonale sul quale non è perfetto l'intervento di Corci, palla in fondo alla rete.