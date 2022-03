Primavera, crisi Milan. A Firenze arriva il quarto ko in cinque gare: 3-1

La partita

Al 14' il Milan ha subito un'occasione, ma Omeregbe si fa ipnotizzare dal portiere viola Andonov. Passa un minuto e la Viola la sblocca: Toci, servito in area, si gira e tira di prima intenzione, Desplanches non può nulla. Il Milan è vivo e al 31' riesce a rimetterla sui binari dell'equilibrio. Conclusione di Omeregbe che sbatte sul palo, sulla respinta arriva Rossi che deve solo buttare la palla in porta: pareggio rossonero. I primi quarantacinque minuti terminano in parità. Ripresa: i viola segnano subito con Distefano che spedisce la palla sotto al sette, dove non può arrivarci Desplanches. La Viola va vicina al tris poco dopo con Amatucci, che prende la traversa. Il Milan però è spento, stanco e non reagisce. Così proprio in pieno recupero arriva il 3-1 dei toscani firmato da Egharevba.