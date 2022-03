Primavera, il Torino sbatte contro il muro Sampdoria: finisce 0-0

TORINO - Il 24° turno del campionato Primavera si conclude con lo 0-0 ricco di emozioni tra Sampdoria e Torino . La vittoria avrebbe regalato ai granata l'ingresso in zona play-off, ma i ragazzi di Coppitelli devono accontentarsi di inseguire ancora rimanendo a -2 dalla Juventus (che ha però una gara in meno). Il pari va invece bene ai blucerchiati, che restano quinti e in piena corsa per la post-season.

La partita

I padroni di casa fanno la partita nei minuti inziali, ma il primo vero tiro in porta arriva al 25’ ed è di marcata granata: la palla calciata in acrobazia da Garbett termina tra le mani di Saio. Dopo un altro tentativo (stavolta di Angori) disinnescato dal portiere blucerchiato, il Torino trova il gol del vantaggio con Dellavalle, ma l’arbitro annulla per un fallo granata ad inizio azione. Al 34’ di nuovo in attacco la Samp, con Paoletti che si gira bene in area e calcia, trovando un reattivo Milan sulla sua strada. Il portiere granata si ripete ad inizio ripresa sul colpo di testa di Di Distefano, pescato tutto solo in area dal traversone di Paoletti. Al 5’ tocca al Torino sfiorare il gol, con la punizione di Akhalaia deviata dalla barriera che sbatte sulla traversa prima di tornare dalle parti di Ciammaglichella, che però non trova la porta. I blucerchiati rispondono immediatamente con la conclusione dalla distanza di Pozzato su cui Milan si distende e dice di no ancora una volta. Il portiere del Torino rimane invece immobile al 13’, quando la perfetta rovesciata di Di Stefano finisce larga di un soffio. In pieno recupero altre due occasioni per il Torino, che prima con N’Guessan (conclusione ravvicinata spedita a lato) e poi con Zanetti (colpo di testa da due passi respinto da Saio) non riescono ad abbattere il muro blucerchiato e a sbloccare il risultato, che resta sullo 0-0 fino al triplice fischio.