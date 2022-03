Youth League, Juve in semifinale: 2-0 al Liverpool con Miretti e Chibozo

Primo tempo a reti inviolate

Buono il ritmo in partenza da parte della Juve, che al 3' si rende pericolosa con Soulè il quale, ricevuto al termine di un bello scambio tra Savona e Mulazzi conclude sul primo palo, dove il portiere del Liverpool Mrozek devia in calcio d'angolo. Al 10' si fa vivo il Liverpool con Bradley che, su una respinta della difesa, ci prova dal limite di controbalzo, trovando l'opposizione del compagno di squadra Cannonier. Al 12' Morton approfitta di un erroraccio di Nzouango, ma Muharemovic chiude tutto. Continua a spingere il Liverpool: Morton lancia in contropiede Mabaya che, fatto fuori Muharemovic calcia in porta trovandolo solo l'esterno della rete. Al 25' il portiere degli inglesi, Mrozek è costretto a lasciare il campo per un problema fisico: alla luce dell'indisponibilità del tilolare Davies è il terzo portiere Hewiston ad accomodarsi tra i pali. Al 31' la Juve ci prova con Soulè che, direttamente da calcio di punizione, trova un pronto Hewitson. Un minuto dopo è ancora Soulè a creare scompiglio in area dopo aver ricevuto da Miretti, ma la sua conclusione da buona posizione si spegne alta. La Juve ci prova al 37' con Mulazzi, il Liverpool replica con Morton (40') ma sono i bianconeri a chiudere all'attacco: occasionissima allo scadere con Chibozo salvata coi piedi da Hewitson, poi nel recupero un tentativo alto di Bonetti.

Miretti e Chibozo decidono nella ripresa

Nella ripresa, il Liverpool sembra partire meglio: i Reds vanno al tentativo dapprima con Morton (4'), poi con Cannonier (7'), ma la Juve va vicina al vantaggio al 13' quando Iling serve Miretti che calcia in corsa mandando di pochissimo a lato. Al 17' i bianconeri sfiorano il gol: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Bonetti si avventa sulla palla e conclude a rete in maniera non perfetta, ma la conclusione si rivela un assist per Chibozo che conclude incredibilmente fuori a porta praticamente sguarnita. Al 21', Juve in vantaggio: Soulè libera di tacco Miretti che, dal limite lascia partire una conclusione angolata che va ad insaccarsi, 1-0. Raddoppio quasi immediato: al 27' Mulazzi in campo aperto, poi assist in area per Chibozo che la mette in rete, 2-0. L'uno-due piega gambe e morale dei Reds che non riescono ad allestrre una controffensiva in tempo utile: la Juve vola in semifinale.