Primavera, Sardegna amara per il Genoa: passa il Cagliari 2-0

CAGLIARI - Il Cagliari di mister Agostini torna a correre, aggiudicandosi il recupero valido per il diciannovesimo turno del campionato Primavera 1, rinviato per Covid un mese fa. Vittima dei sardi il Genoa , superato 2-0 grazie alle reti di Obert e Luvumbo . Con i tre punti i rossoblù agganciano l' Inter al terzo posto in classifica a quota 42 punti. Genoani che invece rimangono nel limbo di classifica (dodicesimo posto): (- 7) dai play-off e (-3) dalla zona play-out.

La partita

Il Cagliari chiude la pratica Genoa nel primo tempo. Al 33' Obert porta in vantaggio i sardi: il difensore slovacco, riceve all’indietro da Céter, ottima gestione della palla da parte sua e col sinistro, insacca alle spalle del portiere genoano Corci. In chiusura di frazione raddoppia Luvumbo, che riceve un pallone facile facile da spingere in rete, grazie all'assist di capitan Kourfalidis. Nella ripresa il Genoa prova a sfondare ma senza esito trovando sulla propria strada pure un ottimo D'Aniello, protagonista in almeno due circostanze sul genoano Bamba. Termina 2-0 per i sardi, che tornano a fare festa, avvicinandosi anche alle primissime posizioni di classifica.