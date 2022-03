Primavera, doppia rimonta Napoli: col Pescara è 2-2

TORINO - Campionato Primavera in campo per il recupero del 21° turno tra Pescara e Napoli . Gli abruzzesi ultimi in classifica vanno avanti due volte sui partenopei, che però tornano sempre sotto e portano via un punto dalla tana biancoceleste. Azzurri che salgono così a quota 30, a +3 sulla zona play-out (ma il Verona deve ancora recuperare una partita). Secondo risultato utile consecutivo per il Pescara fanalino di coda, ma gli spareggi salvezza restano lontani 15 punti.

La partita

Dopo un inizio di marca napoletana, è il Pescara a prendere in mano il gioco, trovando il gol del vantaggio al 18’: sulla corta respinta di Boffelli dopo il tiro di Chiarella, è Madonna il primo ad avventarsi sul pallone, portando avanti i biancocelesti. La risposta del Napoli arriva alla mezz’ora, con la conclusione di D’Agostino che centra la porta ma non crea nessun problema a Servalli. Il pari del Napoli arriva in apertura di ripresa, con Ambrosino appena entrato che raccoglie la respinta di Servalli sul tiro di Cioffi e piazza la palla in rete sul palo lontano. Al 25’ nuova opportunità per il Pescara, ma Chiarella vede il proprio tentativo fermato da un ottimo intervento di Boffelli. Il portiere partenopeo, però, è costretto ad arrendersi 5’ più tardi sul destro di Blanuta, complice anche una deviazione della difesa. Passano altri 5’ ed il Napoli trova il pari: è ancora Ambrosino ad andare a segno, riuscendo a girarsi in area avversaria prima di piazzare la sfera all’angolino che Servalli non riesce a raggiungere.