Torneo di Viareggio al via: esordio in doppia cifra per il Bologna campione

TORINO - Dopo due anni di attesa ha preso finalmente il via la 72ª edizione del Torneo di Viareggio - Coppa Carnevale. Come da tradizione, le gare sono iniziate dopo la lettura del giuramento, onore spettato quest'anno all'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca. Poi, alle 15, il fischio d'inizio con le squadre dei tre raggruppamenti del Girone A in campo: Bologna e Sassuolo subito sugli scudi nel Gruppo 1, con le due squadre che hanno inflitto ben 10 reti alle rispettive avversarie, gli australiani della A.P.I.A. Leichhardt per i felsinei e gli argentini del Don Torcuato per i neroverdi. Vittoria netta anche per Milan (6-2 sugli americani del Westchester United) che prende il comando del Gruppo 2 insieme alla Carrarese, vittoriosa sul Parma. Nel Gruppo 3 larga vittoria del Genoa (5-0) sull'altra squadra a stelle e strisce impegnata in questo primo giorno del torneo, U.Y.S.S. New York, mentre si chiude sullo 0-0 la sfida tutta italiana tra Spal e Pontedera.