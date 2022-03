Torneo di Viareggio, Atalanta e Inter: vittoria all'esordio

TORINO- Prima giornata del Girone B agli archivi per il Torneo di Viareggio: in campo sei partite. Nel gruppo 4 inzia molto bene l'Inter che travolge gli spagnoli del Jovenes Promesas (5-0). A valanga anche l'Empoli che piega 5-3 la Pistoiese. Clamorosa sconfitta della Fiorentina nel gruppo 5, che viene sommersa di reti (6-2) dai nigeriani dell'AFTA. Nello stesso raggruppamento, pokerissimo del Pisa sul Monterosi (5-0). Nel gruppo 6, bene l'Atalanta che regola (2-0) il Siena, così come la Rappresentativa di serie D, che con lo stesso risultato ha la meglio sul Garden City.