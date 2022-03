Primavera, il Milan torna a vincere: 2-0 al Verona. Roma-Inter 1-1

TORINO - Il Milan di Giunti torna a vincere dopo un periodo poco fortunato, dove aveva incassato 4 sconfitte in cinque partite. Lo fa tra le mura amiche, battendo per 2-0 il Verona grazie alla rete di Capone e all'autorete di Redondi . Rossoneri che risalgono quindi un pò la china a quota 36 punti, con la zona playoff che torna vicina, in attesa delle sfide di domani. Veronesi invece in crisi e terz'ultimi (zona play-out). Nell'altra partita, la Roma Primavera frena in casa contro l' Inter (1-1), ma mantiene il suo primato in classifica. I giallorossi che erano andati in svantaggio per effetto della rete di Casadei , hanno poi rimesso tutto in equilibrio con Voelkering Persson . Con il pareggio i capitolini mantengono il primato, mentre l' Inter rimane terza a quota 43.

Milan-Verona 2-0

Il Milan passa subito in vantaggio con Capone che sfrutta alla perfezione l'assist di Nasti e deposita in rete. Risponde il Verona al 22' con una traversa di Bragantini, brividi per i rossoneri. Ci riprova lo stesso Bragantini al 32' dopo una bella azione gialloblù, ma il rossonero Bosisio salva tutto. La prima frazione termina così col vantaggio milanista 1-0. Ripresa. Al 12' il Milan raddoppia: bella azione di Roback sulla fascia destra, con il suo passaggio rasoterra che viene deviato nella propria porta da Redondi per il raddoppio. Il Milan sfiora il tris in un paio di circostanze, il Verona non risponde e il risultato non cambia più: vince il Milan 2-0.

Roma-Inter 1-1

L'Inter trova il gol dopo 14'con Casadei dopo 14'. L'Inter avanza e al 22' è il palo a dire di no a Peschetola. La Roma risponde con Voelkerling Persson, ma la conclusione è alta sopra la traversa. I giallorossi iniziano a premere e si fanno minacciosi in un paio di circostanze. Sforzi premiati nel finale di frazione, quando la squadra di De Rossi riesce a pareggiare con Voelkerling Persson che con un colpo di testa supera l'estremo nerazzurro: 1-1. Secondo tempo. Al 3' la Roma ci prova con un colpo di testa di Ndiaye: palla alta sopra la traversa. L'Inter al 15' risponde con un sinistro di Peschetola, ma Mastrantonio para. La Roma rimane in dieci per l'espulsione di Ndiaye, poi soffre ma non crolla: termina 1-1.