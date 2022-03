Primavera, il Torino spreca e chiude in dieci: con la Spal è 1-1

TORINO - Il Torino perde di nuovo il treno buono per i play-off nel 25° turno del campionato Primavera , ma porta via un punto prezioso visto come si erano messe le cose. I granata di Coppitelli (espulso) vengono bloccati sull'1-1 dal una Spal che, pur penultima e con 7 punti da recuperare per sperare negli spareggi salvezza, approfitta dell'ingenuo rimediato da Akhalaia a fine primo tempo e addirittura spreca due volte nel finale l'occasione di raggiungere una importantissima vittoria.

La partita

Dopo un avvio senza particolari emozioni, la gara si accende al 16' con il vantaggio del Torino: i granata scendono sulla corsia destra, Caccavo si incunea in area e prova una prima conclusione, ribattuta, ma il pallone gli ritorna ed è buona la seconda, palla in rete, 1-0. Al 36' il Torino cerca il raddoppio: ci prova La Marca che, appena entrato in area, lascia partire una conclusione di destro che non trova lo specchio. Nel finale di prima frazione di gioco, tegola per il Torino quando Akhalaia, messo a terra da Pabai, commette fallo di reazione e rimedia un rosso diretto, granata in 10. Nella ripresa, all'11, arriva il pareggio della Spal con Borsoi che, superato Pagani, batte Milan, 1-1. Il Torino reagisce e al 18' porta La Marca alla conclusione: palla che esce di poco. Poco dopo, altro rosso per i granata: il destinatario stavolta è il tecnico Coppitelli, che protesta chiedendo una sanzione più dura a Borsoi rispetto al giallo sventolato dall'arbitro. Al 37' la Spal sfiora il raddoppio: la conclusione da buona posizione di Wilke non trova lo specchio. In pieno recupero la Spal manca ancora il gol del sorpasso, con Mihai che guida alla perfezione il contropiede ma, invece di servire il liberissimo Wilke a centro area, conclude a rete trovando la pronta risposta di Milan che salva il pareggio.