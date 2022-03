Torneo di Viareggio, Sarr mattatore: tripletta con l'Empoli, finisce 3-3

TORINO - Si chiude anche per il Girone B la seconda giornata di gare, con lo scontro di vertice tra Inter ed Empoli, vincitrici all'esordio come partita di cartello: il 3-3 finale (con tripletta dell'interista Sarr) lascia entrambe le squadra in vetta al Gruppo 4 ed inseguite da vicinissimo dalla Pistoiese, vincente in rimonta contro gli spagnoli dello Jovenes Promesas. Il derby toscano del Gurppo 5 se lo aggiudica la Fiorentina, che appaia in classifica il Pisa a quota 3 punti, a -1 dalla capolista Alex Transfiguration fermata sul pari dal Monterosi. Lo scontro direto del Gruppo 6 tra le vincenti del rpimo turno se lo aggiudica l'Atalanta, che batte 2-0 la Rappresentativa Serie D e si porta da sola al comando. Primi punti per Siena e Garden City Panthers che si dividono la posta nell'altra sfida del raggruppamento.