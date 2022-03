Juve Primavera, 2-1 in casa del Genoa: Iling e Mulazzi a segno

GENOVA - Vittoria esterna per la Juventus Primavera che passa 2-1 in casa del Genoa. Un gol per tempo per i bianconeri che sbloccano la gara con Iling e trovano il raddoppio con Mulazzi. Nel finale il Genoa aumenta la pressione, la Juve soffre e Sahli, su calcio di rigore accorcia le distanze allo scadere. La vittoria porta la Juve a quota 40 punti in classifica, il Genoa resta fermo a 30.

La partita

Il primo affondo è della Juventus, con una conclusione di Turicchia che vale solo un corner per i bianconeri. Sull'altro fronte, al 6', il portiere Senko è attento su Accornero. Non difficile, al 12' la punizione di Iling per il portiere genoano Mitrovic; per quest'ultimo semplice anche l'intervento al 23' sulla conclusione di Kallon. Al 29' la Juve passa: Hasa se ne va per vie centrali, tocca per Iling che batte Mitrovic sul suo palo, 0-1. Nella ripresa la Juve si rende subito pericolosa con Hasa (6') e raddoppia all'8' quando Turicchia mette in mezzo, Hasa fa velo per Mulazzi che la spinge in rete, 0-2. Al 16' il Genoa ha l'opportunità di accorciare quando, sugli sviluppi di un angolo, la conclusione di Gjini supera Senko ma trova il salvataggio sulla linea di Mulazzi. Il Genoa spinge: al 18' Mecca conclude di poco fuori, al 21' la conclusione di Sahli viene deviata in angolo da Senko. Al 33' buona chance rossoblù con Kallon che, dopo uno scambio con Sahli, spedisce di poco a lato. Al 37' Senko reattivo sul colpo di testa di Sahli. Al 45' il pari: Omic atterra in area Ambrosini, calcio di rigore che viene trasformato da Sahli.