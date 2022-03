Primavera, Cagliari-Bologna 2-1: sardi al secondo posto

La partita

Si parte subito forte: al primo affondo Luvumbo, in area di rigore viene steso dal portiere del Bologna Bagnolini, è calcio di rigore della cui battuta si incarica con successo Desogus, Cagliari in vantaggio quando sul cronometro scocca il 2'. Il Cagliari torna a provarci al 21' con Yanken, ma è il Bologna a trovare il pari al 33': bell'assist di Raimondo per Paananen che sfrutta un'indecisione difensiva e supera D'Aniello sottomisura. Nel finale di frazione il Bologna sfiora il sorpasso con una duplice occasione, al 41': Pagliuca ci prova dal limite e la palla impatta sulla traversa, Paananen raccoglie la sfera e conclude ma D'Aniello si supera e spedisce in angolo. L'inizio della ripresa segna anche il nuovo vantaggio del Cagliari: al 3' con Kourfalidis che controlla bene in area avveraria e poi con il destro supera Bagnolini, 2-1. I padroni di casa cercano la sicurezza:; al 6' bell'inserimento di Cavuoti in area, conclusione di poco a lato. Al 27' il Cagliari se ne va in contropiede, out il tentativo di pallonetto di Desogus.