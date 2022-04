Tuttosport a caccia di talenti: "Il nuovo Vieri è... Marconi"

TORINO - Via Emilia, via dei bomber. Da Modena a Parma. Dopo Luca Toni, campione del mondo nel 2006, anche il centravanti del futuro dell’Italia potrebbe decollare dalla stessa regione. «Giacomo Marconi è un 2005, è ancora giovanissimo, ma giocando sotto età nella Primavera del Parma sta dimostrando di possedere tutte le qualità per potersi imporre ai massimi livelli». Parola del talent scout Adelio Moro, uno dei quattro osservatori (gli altri sono La Spisa, Panfili e Piro) che segue le partite di tutto il mondo anche per Tuttosport.