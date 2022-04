Primavera, l'Atalanta espugna Cagliari 4-3. Bologna-Roma 3-0

TORINO - La sosta non fa bene a Roma e Cagliari, che nel campionato Primavera 1, vengono superate rispettivamente da Bologna ed Atalanta . I giallorossi di Alberto De Rossi inciampano sul campo dei felisinei (3-0), in un match dove i rossoblù si erano portati sul doppio vantaggio già nel primo tempo. Roma che rimane prima a (+7) proprio sul Cagliari (secondo), piegato in Sardegna dall' Atalanta (4-3), che a sua sale momentaneamente al quinto posto a quota 42 punti.

Cagliari-Atalanta 3-4

L'Atalanta passa al 13' con Olivieri, che la mette all'angolo basso dove nulla può Fusco. Al 24' Sidibe raddoppia: 2-0 Dea. Il Cagliari è in difficoltà e reagisce solo nel finale con Conti, che con una bella punizione dal limite dell'area costringe il portiere ospite in corner. Primo tempo che si conclude con gli ospiti avanti di due gol. Nella ripresa il Cagliari la riapre subito con Desogus, ma Olivieri dopo un minuto fa tris. Il Cagliari non ci sta e al 17' sempre Desogus, dopo una azione personale di Luvumbo, accorcia nuovamente le distanze: 2-3. Al 26' il Cagliari si guadagna un calcio di rigore. Desogus dal dischetto sbaglia, ma sulla ribattuta è pronto Yanken che la mette dentro per il 3-3. Ma non è finita, perhè proprio a poco dal 90', l'Atalanta sorpassa ancora con Renault e festeggia i tre punti.

Bologna-Roma 3-0

Il Bologna al 10' passa con un destro chirurgico di Ubanski e raddoppia al 17' con Raimondo con un colpo di testa in area giallorossa. La Roma non reagisce e non punge, se non al 30' quando Tripi ci prova col destro, ma il tiro finisce fuori. La prima frazione termina con il doppio vantaggio rossoblù. Ripresa: al 4' proteste della Roma per un contatto tra un difensore e Persson in area emiliana. L'arbitro fa proseguire, così come poco più tardi per una spinta su Cassano. La squadra giallorossa ci prova ma non riesce a sfondare, con il Bologna che al 44' la chiude con Pietrelli, che dribbla due difensori e la piazza col sinistro per il 3-0 finale.