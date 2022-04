Fiorentina Primavera, Aquilani: "La Coppa Italia è un nostro obiettivo"

FIRENZE- Alberto Aquilani ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina alla vigilia della semifinale della Primavera Tim Vision Cup di domani alle 16:30, dove i viola affronternno la Roma al Bozzi. “La Coppa Italia per noi è molto importante e lo dimostra il fatto che l'abbiamo vinta per tre anni di fila. E’ una competizione a cui tutti teniamo molto e la affronteremo nel modo giusto, consapevoli di giocare contro una squadra solida come la Roma”. I Viola vogliono di riconfermarsi e sono molto motivati. “Vogliamo la riconferma in questa competizione. Dovremo dare il massimo giocando una grande partita. Le motivazioni si creano da sole, è una semifinale di Coppa Italia, tutti sappiamo quanto è importante la partita che arriva in un momento delicato della stagione; potrà essere determinante per la crescita del gruppo”. Sulla Roma: “Sono una squadra molto forte e lo stanno dimostrando, hanno una rosa ampia e competitiva, non sarà una partita facile. Li abbiamo superati in campionato ma non significa nulla, dovremo fare ancora di più rispetto a quella gara”.