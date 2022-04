Juve Primavera, non basta Nzouango: il Verona vince 2-1

La partita

Primo tiro in porta per la Juve con Chibozo, che prende velocità e dal limite libera il destro, colpendo però male il pallone. Al 18' occasione Juve, con una bella azione orchestrata sulla destra per liberare Chibozo al centro. Tiro di piatto del 17 bianconero, ma troppo centrale per impensierire Kivila. Due minuti dopo ancora Juventus a caccia del gol, dopo una cavalcata sulla sinistra di Chibozo che serve Mbangula in area, ma il tiro di mancino del belga finisce comodo fra le braccia del portiere. Al 30' occasione Juve. Corner dalla sinistra su cui esce malissimo Kivila, Bonetti dal limite prova il pallonetto ma colpisce in pieno la traversa. E' il preludio al gol che arriva un minuto dopo: calcio di punizione di Cerri ribattuto più volte in area, sulla destra è lo stesso numero 9 a sradicare il pallone a Turra e a crossare sul secondo palo, dove Nzouango approfitta di un'indecisione di Kivila e di testa infila il pallone in rete. Al 37' si vede il Verona con Yeboah e Mediero che dialogano sul centro-sinistra, conclusione del 9 scaligero, tiro murato che non crea problemi a Senko. Poco dopo ancora bianconeri pericolosi con Muharemovic che salta due avversari saltati e tira a tu per tu con Kivila, fuori non di molto. La prima frazione si conclude con una buona discesa di Muharemovic che, dopo aver seminato avversari, si presenta a tu per tu con Kivila ma conclude fuori.

La ripresa

Nel secondo tempo, ancora Muharemovic, direttamente da calcio di punizione al 6', Kivila respinge. Ancora Juve all'8' quando Mbangula devia verso la rete un cross di Savona, Kivila si oppone. I bianconeri continuano a spingere a caccia del raddoppio, provandoci con Mbangula (11' Kivila c'è) e con Cerri (12', fuori di poco). Al 14' però è il Verona ad andare a segno: Bragantini sfrutta un'incertezza della difesa e piazza la conclusione all'angolino, battendo Seko, 1-1. Al 22' la reazione della Juve, con Omic su punizione, palla che sfila alta. Il Verona c'è e va alla conclusione al 31' con Yeboah, di poco a lato. In pieno recupero, il sorpasso del Verona, con Yeboah che, dopo aver controllato il pallone, calcia un rasoterra che batte Senko, 1-2.