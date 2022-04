Primavera, Fiorentina-Roma 5-2: viola in finale con l'Atalanta

FIRENZE - La finale di Coppa Italia Primavera sarà Fiorentina-Atalanta: dopo la vittoria dei nerazzurri sull' Empoli (3-0), la squadra viola supera nell'altra semifinale la Roma per 5-2 e si guadagna l'ultimo atto. Partita ricca di marcature, con i giallorossi che passano per primi in vantaggio con Persson (che nel finale sarà espulso per doppia ammonizione), e i viola che reagiscono con tre reti ravvicinate firmate Bianco e Toci (doppietta per lui). Nella ripresa, poker viola con Toci , la Roma accorcia con Satriano , Bianco replica col 5-2 definitivo.

La partita

Pronti-via e la Roma passa in vantaggio: al 4' Volpato serve Rocchetti che, dopo uno scambio con Tahirovic, serve in area Persson che la mette in rete. La Fiorentina reagisce e si scatena: al quarto d'ora Distefano riceve sulla destra e mette in area per Bianco che devia in gol, 1-1. Viola in vantaggio al 21' quando Toci, ricevuto il perfetto filtrante di Bianco, batte Mastrantonio. Due minuti dopo il tris: lancio lungo dalla difesa, Toci si libera di Morichelli e batte nuovamente Mastrantonio, 3-1. La Roma reagisce al 27' con una conclusione dal limite di Volpato che colpisce il palo; sulla ribattuta, alto il tentativo di Tahirovic. Nel finale, ancora Fiorentina, con Distefano, la cui conclusione scheggia il palo. Ad inizio ripresa, Fiorentina subito pericolosa con Toci il cui cross non trova compagni pronti a battere a rete. Il poker viola arriva al 15', quando Bianco se ne va in azione personale, entra in area e tira, Mastrantonio respinge ma sul pallone si avventa Toci che ribadisce in rete, 4-1. Alla mezzora la Roma accorcia le distanze con Satriano che insacca sfruttando una disattenzione del portiere Andonov, ma un minuto dopo la Fiorentina allunga nuovamente con Bianco che la mette dentro da posizione defilatissima, 5-2. al 43' Roma in 10: Persson rimedia il secondo giallo dell'incontro e abbandona la contesa anzitempo.