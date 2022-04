Primavera, Torino-Verona 2-1. Poker per l'Inter, Milan ko in casa

TORINO - La giornata numero 27 del campionato Primavera si è aperta con tre sfide interessanti. L' Inter di Chivu travolge in Abruzzo il Pescara (4-0) e si porta momentaneamente a tre punti dalla vetta, occupata dalla Roma . Vince anche il Torino che tra le mura amiche ha la meglio sul Verona (2-1), lanciandosi a quota 40 punti. Male invece il Milan che viene superato in casa dal Cagliari (4-2) e vede i play-off sempre più lontani. Punti preziosi per la classifica del Lecce che supera di misura il Napoli e lo avvicina in graduatoria. Manita del Sassuolo alla Spal .

Pescara-Inter 0-4

Al 13' l'Inter la sblocca con Zuberek. Il polacco è bravo a scappare alle spalle di Madonna e battere Servalli senza esitazioni. L'Inter preme e crea occasioni in serie. Il Pescara si fa vedere dalle parti di Rovida solo al 29' , quando quest'ultimo blocca una inzuccata di Longobardi. Passano due minuti però e l'Inter raddoppia ancora col polacco Zuberek, abile a girarsi in area con rapidità e bucare nuovamente Servalli: 2-0. La prima frazione termina così con la squadra di Chivu avanti di due reti. I secondi quaratacinque minuti si aprono col tris nerazzurro di Casadei al 21', che trasforma un rigore in movimento su suggerimento di Peschetola. Al 32' ecco anche il poker interista con Abiuso.

Torino-Verona 2-1

Al 9' il Toro va avanti: sugli sviluppi di un corner, Della Valle si inserisce e taglia l’area, mettendo la sfera alle spalle dell'estremo difensore del Verona. Al 21' l'Hellas rimette tutto in equilibrio: corner battuto da Grassi, Colistra svetta di testa e supera Milan. Al 26' l'Hellas ha un'occasione con Yeboah, ma quest'ultimo non la sfrutta a dovere e la palla sfila. I granata si rendono pericolosi con Rosa, che al 32' cerca il gol con una spettacolare rovesciata, ma la palla non entra. Ripresa: il Torino si guadagna subito un rigore per un tocco di mano di Redondi, ma dal dischetto Baeten calcia centrale e e Kivila blocca il tiro. Il Toro continua a spingere a alla mezz'ora trova il raddoppio con Zanetti che servito da Giammaglichella mette dentro sul primo palo. Il Verona nel finale sfiora il pareggio, ma i granata reggono e portano a casa i tre punti. Finisce 2-1.

Milan-Cagliari 2-4

Il punteggio si sblocca al 35' quando il Cagliari passa in vantaggio sugli sviluppi di una punizione calciata da Conti sulla barriera: Desogus arriva per primo sulla palla e la infila all'incrocio dei pali. Pari immediato (41') del Milan: Roback mette in mezzo e Di Gesù insacca. Nella ripresa, Cagliari di nuovo avanti con Luvumbo che fa tutto bene e dal limite batte Desplanches con il mancino. Al 31' Milan in 10 quando Nsiala rimedia il secondo giallo e allora il Cagliari allunga con Vinciguerra che superato Obaretin, batte Desplanches. Ma al 42' i rossoneri accorciano di nuovo su un rigore guadagnato (fallo di Astrand) e trasformato da Nasti. Al 2' di recupero secondo giallo anche per Zallu del Cagliari e parità numerica ristabilita. Ma al 95' il Cagliari cala il poker con Luvumbo, in contropiede.

Lecce-Napoli 1-0

Il match entra nel vivo al 21' quando il Lecce sfiora il vantaggio con la conclusione scoccata da Vulturar con impetta sulla traversa. Padroni di casa in vantaggio ad inizio ripresa: al 3' Carrozzo scende a destra e scodella in mezzo dove Hasic interviene di testa deviando il pallone in fondo alla rete, 1-0. Poco dopo, al 12' Barba, già ammonito, rimedia il secondo giallo per un fallo su Gonzalez: Napoli in 10. Nel finale espulso anche l'allenatore del Napoli, Frustalupi.

Sassuolo-Spal 5-2

Si parte subito forte e, dopo occasioni su entrambi i fronti, il Sassuolo sblocca al 23' con l'autorete di Breit che devia nella propria rete nel tentativo di anticipare Abubakar. Raddoppio neroverde al 28': sugli sviluppi di un corner, palla in uscita D'Andrea mette dentro dove dopo una serie di rimpalli, Flamingo supera Magri. La Spal accorcia al 34' con Ellertson che sfrutta un patatrac difensivo degli avversari e insacca. Nella ripresa, il Sassuolo allunga al 24' quando D'Andrea da destra mette dentro per Samele che spinge dentro. Al 27' il poker: Breit intercetta col braccio una conclusione di Forchignone, calcio di rigore trasformato da Flamingo. Ma due minuti dopo Abubakr stende Orfei in area neroverde: rigore Spal, trasforma Puletto. Allungo definitivo al 4' di recupero, con Forchignone.