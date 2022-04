Primavera, il Torino cade a Cagliari. Inter-Napoli 1-1

Cagliari-Torino 1-0

Al 18' Cagliari in avanti con Desogus, che apre sulla destra per Schirru che sposta la sfera sul sinistro e tira, la conclusione è però debole. Al 23' sardi ancora sugli scudi: Del Pupo raccoglie la palla sul lato sinistro dell’area e serve Secci, l’esterno sinistro non controlla bene, ma arriva davanti a Milan, che però gli chiude lo specchio della porta. Il Toro non punge e il Cagliari continua il suo pressing. Al 28' ci prova il cagliaritano Yanken di testa, ma Milan para a terra. Poco dopo la mezz'ora, buona trama del Torino sulla trequarti sinistra, Stenio parte in dribbling, salta Carboni ma non Schirru che ferma sul fondo. I rossoblù ci provano anche al 39' con Desogus, ma l'estremo del Torino è attento e respinge. La prima frazione finisce a reti bianche. Ripresa: il Torino parte subito forte e colpisce un palo con Beaten, quest'ultimo si ripete anche all'8' quando incrocia col mancino, ma D'Aniello devia in corner. Al 13' il granta D’Anton sbaglia, Desogus ne approfitta ma a tu per tu col portiere, calcia il pallone fuori. Al 25' ecco il vantaggio sardo: Luvumbo rientra sul sinistro e crossa con il mancino: la sfera è troppo su Milan, ma quest'ultimo sbaglia e la palla finisce in rete. Il Toro prova a rispondere, ma il tiro di Di Marco termina largo. Vince il Cagliari: 1-0.

Inter-Napoli 1-1

All'8' il Napoli passa con un tiro non irrsistibile di D'Agostino manda in tilt il portiere nerazzurro Rovida e finisce in rete. Al 17' si fa vedere Zuberek. Il polacco prende il tempo a tutta la concorrenza in area, ma di testa non riesce a correggere verso lo specchio il cross di Peschetola. I nerazzurri pressano, producono azioni interessanti e al 32' si guadagnano un rigore che Casadei realizza. La prima frazione si conclude sull'1-1. La prima metà della ripresa vede grande equilibrio e non offre molto allo spettacolo. Dopo la girandola dei cambi un'occasione per parte, prima una doppia chance per l'Inter con Jurgens e Abusio, poi sul ribaltamento di fronte Cioffi va vicino al vantaggio. Da lì in poi cresce l'Inter che colleziona diverse occasioni per il vantaggio, con Idasiak impegnato in diversi interventi. Su tutti un autentico miracolo sul tiro di Carboni, che spara dal limite dell'area, ma il portiere del Napoli nonostante la palla vista all'ultimo si tuffa e la toglie dall'angolino basso. E' l'ultima chance di nota. Inter-Napoli termina 1-1.