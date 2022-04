Primavera, Spal-Milan 0-4. Super El Hilali stende i biancazzurri

Spal-Milan 0-3

Al 3'azione personale di Sperti sul lato corto dell'area, che trova libero Orfei sul secondo palo il quale colpisce di contro balzo a porta sguarnita e pizzica il montante alto, clamorosa chance per la Spal. Il Milan risponde con una punizione affilata di El Hilali dai 20 metri, Magri è strepitoso. Termina sullo 0-0 una prima frazione piatta e priva di grosse emozioni. Inizia la ripresa e il Milan è subito in vantaggio. Filtrante di Gala e taglio perfetto di Traoré, che salta Magri e porta avanti il MIlan, decisivo il velo di Nasti che lascia di stucco la retroguardia spallina, 0-1. I rossoneri sono più aggressivi e determinati, e al 54' raddoppiano: strappo di Traoré che serve Nasti, il 9 lavora il pallone e lo scarica per El Hilali, bravo a prepararsi il tiro in diagonale che bacia il palo ed entra, 0-2. Cinque giri di lancette più tardi ecco il tris. Grande verticalizzazione di Foglio che trova El Hilali, l'italo-marocchino si accentra e incrocia ancora, Magri tocca, ma non basta, 0-3. Milan in gestione davanti ad una Spal dietro la linea del pallone. Al 79' ancora Magri sugli scudi, questa volta sul neo entrato Capone. C'è anche il tempo per la quarta rete: Foglio entra in area saltando tre avversari e serve a Rossi un cioccolatino da scartare. Finisce la gara. Spal-Milan 0-4.