Youth League, è il Benfica l'avversario della Juve in semifinale

ALCOCHETE (Portogallo) - È il Benfica under 19 l'avversario della Juventus Primavera nella semifinale di Youth League, in programma venerdì 22 aprile alle ore 14. All'Aurelio Peréira Stadium di Alcochete, impianto che fa parte dell'Academia Cristiano Ronaldo, le Aquile biancorosse si sono aggiudicate il derby di Lisbona sconfiggendo con un netto 4-0 i pari età dello Sporting, in dieci dal 64' per l'espulsione di Camara Lamba. Decidono il match le doppiette di Pedro Santos, talento classe 2003 in gol al 29' e al 59', e di Diego Moreira (classe 2004) al 57' e all'89'. I bianconeri di Bonatti sono entrati - per la prima volta nella storia - tra le migliori quattro della 'Champions giovanile' dopo aver vinto il girone con 16 punti su un massimo di 18 disponibili con Chelsea, Zenit e Malmoe ed eliminato l'Az Alkmaar negli ottavi e il Liverpool nei quarti.