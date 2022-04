Primavera, Torino piegato dalla Fiorentina. Bologna ko ad Empoli

TORINO - Dopo gli incontri della mattina, nel pomeriggio sono andati in scena altre sfide avvincenti nel Primavera 1. Vince la Roma sul campo della Spal (1-0) al termine di una partita difficile, ma portata a casa con merito. Giallorossi che con i tre punti allungano in vetta alla classifica a (+7) sul Cagliari . Colpo esterno della Fiorentina a Torino (0-1), con i toscani che rimangono così in piena zona play-off. Decisivo Corradini su rigore. Colpo salvezza dell' Empoli, che in pieno recupero, con Baldanzi , supera il Bologna 2-1.

Torino-Fiorentina 0-1

Al 9' gli ospiti si fanno pericolosi arrivando in area con Toci, ma Milan esce bene e sventa il pericolo. Al 15′ pasticcia in area la Fiorentina e per poco il Toro non ne approfitta con Di Marco, che però non impatta bene il pallone da buona posizione. I granata ci provano anche al 35' con una conclusione di Angori sulla quale Andonov rischia tantissimo facendosi scappare il pallone, poi arriva Zanetti che non riesce ad arpionare la sfera. Il primo tempo va in archivio sullo 0-0. Ripresa: al 5' il granata Giammaglichella calcia fuori, mentre il viola Toci si fa deviare la conclusione in angolo. Al 35' Giammaglichella affossa Capasso in area: calcio di rigore per la Fiorentina. Dal dischetto Corradini non sbaglia e porta in vantaggio i toscani. Il Torino ci prova ma non trova l'affondo decisivo. Vince la Viola 1-0.

Empoli-Bologna 2-1

Al 20' la gara si sblocca su calcio di rigore, dopo un fallo di Stivanello su Magazzu. Dal dischetto Degli Innocenti porta in vantaggio l'Empoli: 1-0. L'Empoli è in palla e gestisce bene le varie situazioni, ma al 44' il Bologna pareggia con Casadei che si inventa un eurogol, con il pallone che si insacca a mezza altezza alle spalle di Biagini. Si va negli spogliatoi sull'1-1. Il secondo tempo si gioca nel segno dell'equilibrio, con l'empolese Baldanzi che in pieno recupero regala la vittoria agli azzurri con gran destro. Empoli batte Bologna 2-1.

Spal-Roma 0-1

Si parte con ritmi intensi, ma zero occasioni da gol. Poi al 22' la Spal mette i brividi: sugli sviluppi di un calcio di punizione, la difesa giallorossa respinge fuori area, la palla arriva a Borsoi, che calcia di prima intenzione, con il sinistro che termina ad un soffio dall'incrocio dei pali. Passa pochissimo e la Roma passa: Faticanti ruba palla al limite dell'area avversaria e davanti al portiere è freddissimo e fa centro. Nella ripresa la prima occasione ce l'ha la Spal con Ellertsson che col mancino da fuori impegna Mastrantonio. Poco dopo ancora ferraresi vicini al pari con Mihai su calcio di punzione, palla in out non di molto. La Roma sfiora il raddoppio con Persson, la Spal non si arrende, sfiora il pari in pieno recupero con Nador ma la conclusione viene salvata sulla linea di porta. Finisce con la vittoria giallorossa: 1-0.